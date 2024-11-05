國際旅展落幕 林佳龍鼓勵台灣人赴友邦旅遊拚外交

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊堯茹台北5日電）外交部長林佳龍4日出席2024 ITF台北國際旅展發表閉幕致詞，除感謝各友邦熱情參與，他也表示，期待有更多台灣人到友邦觀光，來一趟「國民外交」的旅行。

外交部下午發布新聞稿指出，「2024 ITF台北國際旅展」4日舉辦閉幕儀式及頒獎典禮，外交部長林佳龍應邀出席發表閉幕致詞，並擔任大會「最佳表演獎」及「最佳創意獎」頒獎嘉賓。

外交部表示，本次旅展創歷年來最多邦交國參展紀錄，包括聖文森及格瑞那丁大使柏安卓（Andrea Clare Bowman）、聖克里斯多福及尼維斯聯邦大使范東亞（Donya L. Francis）、馬紹爾群島共和國大使卡蒂爾（Anjanette Kattil）及瓜地馬拉觀光局長魏貝克（Harris Whitbeck）等多位友邦大使及使節代表、嘉賓出席閉幕典禮。

林佳龍致詞時表示，觀光與外交的本質都是在交朋友，參展的旅遊從業人員都是名符其實的「觀光大使」；他積極將「觀光外交」納入「總合外交」的施政主軸中，未來更希望配合榮邦政策推動永續觀光，推動台灣人前往友邦旅遊，同時促進友邦永續發展。

林佳龍指出，這次旅展透過跨部會、跨單位的合作，不僅加深台灣與友邦的情誼，更是「部部都是外交部」，及推動「觀光外交」的新典範。

林佳龍也特別用英文感謝參展的友邦國家參與旅展，期待有更多台灣人可以到友邦觀光，來一趟「國民外交」的旅行，真正落實「人人都是外交官」。

外交部表示，閉幕及頒獎典禮結束後，林佳龍偕同瓜地馬拉觀光局長魏貝克一同至友邦攤位，逐一與攤位人員合影，並現場品嚐手沖瓜地馬拉咖啡，吸引觀展民眾圍觀拍照。（編輯：翟思嘉）1131105