台灣智庫副執行長董思齊任駐泰副代表

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊堯茹台北5日電）總統府今天發布總統令，任命台灣智庫副執行長董思齊為駐泰國副代表。董思齊長期活躍於國際交流領域，有推動新南向政策的經驗。

董思齊熟悉印太區域政治與安全，擁有台大政治學博士學歷並專精於東北亞政治研究，為台灣東北亞學會副祕書長、台師大東亞學系兼任助理教授與博士後研究員，研究聚焦「台韓比較研究」、「韓流與韓國文創產業」、「韓國外交政策」、「韓國經貿戰略」與「東北亞政經發展」等領域。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

董思齊學經歷豐富，不僅長期在外交部長林佳龍所創辦的台灣智庫服務，並活躍於國際交流、多軌外交領域，曾參與新南向政策的制定與推動，也曾任「台灣與東協國會議員友好協會」秘書長、亞太和平研究基金會董事，以及海峽交流基金會顧問等職位。

董思齊9月出席台亞會「展望新南向：我們該如何想像與理解新南向政策+的新藍圖？」論壇時提及，他見證新南向政策3個重要發展階段，並點出新南向政策推動面臨中國壓力，讓東南亞國家更加放心仍是政策的重要挑戰。（編輯：謝佳珍）1131105