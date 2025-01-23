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泰國同婚生效 上百對情侶搶首日登記、駐泰代表受邀見證

2025/1/23 19:28（1/23 19:58 更新）
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泰國同婚法律生效，曼谷上百對同志情侶搶在23日登記結婚。（路透社）
泰國同婚法律生效，曼谷上百對同志情侶搶在23日登記結婚。（路透社）
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（中央社記者呂欣憓曼谷23日專電）今天是泰國同婚法律生效首日，曼谷上百對同志情侶搶在今天登記結婚。駐泰代表張俊福受邀前往活動會場見證歷史一刻，他期待台泰在共享價值基礎上，深化雙方在各領域的合作。

泰國國會眾議院去年3月27日通過歷史性的民事和商事法（Civil and Commercial Code）修正草案，接著送交參議院討論。參議院昨天以壓倒性的130票贊成、4票反對、18票棄權，通過民事和商事法修正案，正式宣告泰國同婚合法化。

泰王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）去年9月24日簽署同意法案，刊登在王室公報後120天法律正式生效。今天是新法生效第一天，讓泰國成為東南亞第1個、亞洲繼台灣和尼泊爾後第3個同婚合法化的國家。

曼谷市政府和同婚團體以及私人企業合作，今天在暹羅百麗宮（Siam Paragon）舉行大型的登記和慶祝活動，上百對情侶搶在首日登記結婚，隨後和泰國前總理賽塔（Srettha Thavisin）及曼谷市長查察（Chadchart Sittipunt）共同參與慶祝活動。

23日是泰國同婚法律生效首日，上百對同志情侶到曼谷市政府設置的場地登記結婚。中央社記者呂欣憓曼谷攝 114年1月23日
23日是泰國同婚法律生效首日，上百對同志情侶到曼谷市政府設置的場地登記結婚。中央社記者呂欣憓曼谷攝 114年1月23日

駐泰代表處受邀出席慶祝活動，由駐泰代表張俊福領軍到場，與泰國政要及各國駐泰使節共同見證這歷史一刻。張俊福在會場分別與賽塔、查察和總理府部長吉拉芃（Jiraporn Sindhuprai）等人握手致意或交流，表達台灣祝福，同時與英國、荷蘭、愛爾蘭、芬蘭和瑞典等國駐泰使節互動交流。

張俊福透過新聞稿表示，台灣是亞洲首個同性婚姻合法化的國家，深刻體會婚姻平權的重要意義，台灣深切讚賞泰國在推動婚姻平權上的進步與領導力，並期待在共享價值基礎上，深化雙方在經濟和貿易等領域的合作。

駐泰代表處指出，婚姻平權生效是泰國在東南亞平權進程中的重大里程碑，台泰兩國在共享價值的基礎上，未來將透過多元領域合作，推動更具包容性的互利共榮。

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此外，駐泰副代表董思齊在參與百麗宮的慶祝活動前先前往曼谷的挽叻（Bang Rak）區公所，見證泰國戶政機構首日開放同婚登記的時刻。

董思齊與泰國同婚法案推手之一、人民黨（People’s Party）國會議員坦亞瓦（Tunyawaj Kamolwongwat）交流，並與人民黨國會議員帕拉梅（Paramait Vithayaruksun）及前國會議員那堤帕（Nateepat Kulsetthasith）會面，轉達台灣對泰國婚姻平權的支持，並邀請他們赴台分享推動法案的經驗。（編輯：韋樞）1140123

23日是泰國同婚法律生效首日，曼谷上百對同志情侶搶在首日登記結婚。駐泰代表張俊福（後排中打黃色領帶者）受邀前往活動會場見證這歷史一刻。中央社記者呂欣憓曼谷攝 114年1月23日
23日是泰國同婚法律生效首日，曼谷上百對同志情侶搶在首日登記結婚。駐泰代表張俊福（後排中打黃色領帶者）受邀前往活動會場見證這歷史一刻。中央社記者呂欣憓曼谷攝 114年1月23日
23日是泰國同婚法律生效首日，曼谷上百對同志情侶搶在首日登記結婚。駐泰代表張俊福（右）受邀前往活動會場見證這歷史一刻，並與曼谷市長查察（左）握手致意。（駐泰代表處提供）中央社記者呂欣憓曼谷傳真 114年1月23日
23日是泰國同婚法律生效首日，曼谷上百對同志情侶搶在首日登記結婚。駐泰代表張俊福（右）受邀前往活動會場見證這歷史一刻，並與曼谷市長查察（左）握手致意。（駐泰代表處提供）中央社記者呂欣憓曼谷傳真 114年1月23日
今天是泰國同婚法律生效首日，曼谷上百對同志情侶搶在首日登記結婚。駐泰代表張俊福（左）受邀前往活動會場見證這歷史一刻，並與泰國前總理賽塔（右）握手致意。（駐泰代表處提供）中央社記者呂欣憓曼谷傳真 114年1月23日
今天是泰國同婚法律生效首日，曼谷上百對同志情侶搶在首日登記結婚。駐泰代表張俊福（左）受邀前往活動會場見證這歷史一刻，並與泰國前總理賽塔（右）握手致意。（駐泰代表處提供）中央社記者呂欣憓曼谷傳真 114年1月23日
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