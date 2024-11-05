林佳龍：美國不論誰當選總統 都要依法確保台海和平

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（中央社記者林敬殷台北5日電）美國下任總統即將產生，共和黨總統候選人川普曾主張台灣應付給美國「保護費」，引發立委關切。外交部長林佳龍表示，美國基於台灣關係法及六項保證，依法確保美台關係及台海和平跟穩定，不管誰當總統，還是要依法行政。

行政院長卓榮泰今天率領行政院各部會首長赴立院報告「114年度中央政府總預算案」及「中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案編製經過」，並備質詢。

國民黨立委邱鎮軍表示，台灣政府在上次美國總統選舉押錯寶，這次有沒做好兩方面不管誰當選的因應措施。

卓榮泰說，政府一直都有在注意，台美關係長期發展是健康永續的發展，兩黨候選人在選舉過程提出不同的講法，政府還是密切注意，相信未來經過民選總統產生政權交接後，雙方還是會進行正規管道既有的交涉，強化保障彼此之間的協議。

邱鎮軍問，「你希望誰當選？」卓榮泰說，「我們自己的選舉都不需要別人來對我們評斷。」

邱鎮軍表示，不能期待美國永遠無條件挺台，川普曾說台灣是晶片小偷，政府有無向美方提出抗議。

卓榮泰表示，他要再次說明，在選舉之中，候選人說出的話，政府會密切注意，重要要看的是政權穩定之後雙方的長期發展，外交部應該有更好的掌握。

林佳龍指出，有關晶片的部分，台美是互補的合作關係，各種專家和媒體也都已經說明。台灣是製造方面很強，設計及整個晶片產業，美國還是產值最大的，美國專家媒體也都出來說明。

邱鎮軍問，政府有沒有準備要交保護費。

林佳龍表示，本來就是應該提升自我防衛，這是一個趨勢，國防預算在過去8年不斷提升，未來也會持續；美國基於台灣關係法及六項保證，依法確保美台關係及台海和平跟穩定，不管誰當總統，還是要依法行政。

邱鎮軍又問，有分析師說，川普若當選，會出現台積電、台股、台幣「三殺」慘況，政府是否擬妥因應對策，選後積極向美方提出說明。

林佳龍表示，政府都有密切注意及擬妥因應方案，而且，「沒有上次選舉押寶的說法，那是誤傳。」（編輯：翟思嘉）1131105