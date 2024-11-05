立委質疑金援聖文森大麻產業 林佳龍駁斥

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（中央社記者王揚宇台北5日電）外交部長林佳龍10月底出訪中美洲及加勒比海友邦，國民黨立委賴士葆今天質疑，國際合作發展基金會金援友邦聖文森的生技公司種大麻。林佳龍駁斥表示查無此事，並指沒有援助大麻有關項目，是協助家畜類、果樹等。

立法院會今天邀行政院長卓榮泰率同相關部會首長列席，報告114年度中央政府總預算案及中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案編製經過，並備質詢。

林佳龍出訪中美洲及加勒比海5友邦，10月26日出席聖文森及格瑞那丁獨立紀念日慶典活動。賴士葆質詢時質疑，林佳龍訪問聖文森並參觀投資新台幣1.3億元的橘山生技中心，但這家公司是做大麻的，為何會把國合基金的錢拿去鼓勵友邦做大麻。

林佳龍強調「查無此事」，也說已經有查過，有協助包括家畜類還有果樹等，提供技術協助，與大麻無關，也不會去投資與大麻有關事項。

卓榮泰說，大麻不是合法的，要維持外交關係要用很多方法，但一定要很謹慎，也必須合乎國家需求與國內法律規定。

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此外，經濟部長郭智輝曾說向菲律賓買綠電，若每度高於4元就不會買。賴士葆詢問，菲律賓平均電價每度電6.3元，若有4元的電，菲律賓自己用就好了。

郭智輝指出，他在大學教書，不會隨便說說，如果立委有興趣，可以到辦公室算給立委看，而價格的影響變數很多，不能用現在的價格，因為根據規模等因素，都會造成電價不一樣。另外，如果不考慮土地、資金成本，創電價格可以控制在每度3元以下。（編輯：林興盟）1131105