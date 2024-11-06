川普回鍋白宮對台戰略難預判 學者：得看任命官員
（中央社記者李雅雯台北6日電）川普將重新入主白宮。有台灣學者分析，川普對台戰略趨於清晰或模糊難預判，恐得視其任命官員才有觀察依據；川普要求台灣提升自我防衛能力，台灣將有加大軍事資源投入壓力。
美國共和黨總統候選人川普（Donald Trump）今天下午自行宣布贏得2024年美國總統大選。
台灣關係法小百科
Q：它是怎麼來的？
A：1978年12月美國卡特政府宣布將於1979年元旦與中華人民共和國建交，中斷與中華民國（當今的台灣）最早於1913年建立的外交關係。中華民國在美國國會的眾多支持者為了維繫與台灣的各種非官方關係，推動台灣關係法（The Taiwan Relations Act）的立法，4月10日經卡特總統簽署後，追溯自1979年1月1日生效。
Q：它的性質是什麼？
A：台灣關係法是美國的國內法，共18個條文，中文版約4600字。美國國內有人主張，因為它是法律，位階高於華府與北京的3個聯合公報（1972年上海公報、1979年建交公報與1982年的八一七公報）。中方則主張3個聯合公報是具有法律效力的外交文件。
Q：它對台灣的重要性是什麼？
A：台灣關係法與美中雙方簽訂的3個聯合公報常被稱為「1法3公報」，它們共同形成美國對台海兩岸政策的主要架構。
除了授權行政部門「繼續維持美國人民與在台灣人民間之商業、文化及其他關係，以促進美國外交政策，並為其他目的」，台灣關係法開宗明義點出此法是要「協助維持西太平洋的和平、安全與穩定」。
台灣關係法最能體現美國對台灣安全承諾的部分，是它的第2條B款指出：西太平洋地區的和平及安定符合美國的政治、安全及經濟利益，而且是國際關切的事務；美國決定和中華人民共和國建立外交關係之舉，是以台灣的前途將以和平方式決定的期望為基礎；任何企圖以非和平方式決定台灣的前途之舉 — 包括使用經濟抵制及禁運手段在內，將被視為對西太平洋地區和平及安定的威脅，而為美國所嚴重關切；提供防禦性武器給台灣人民；維持美國的能力，以抵抗任何訴諸武力或使用其他形式的高壓手段，而危及台灣人民安全及社會經濟制度的行動。
美國對台軍售以及美台之間在國防台灣方面的合作，都是根據以上條文。
Q：台灣關係法有無補強措施？
A：有。美國雷根政府在與中國簽署八一七公報的同時，私下向台灣提出「6項保證」，主要是抵消八一七公報有關美國對台軍售應逐年遞減的條文。2016年，美國國會參、眾兩院分別通過共同決議案，小幅調整對台6項保證的內容，並形諸國會文書，但這兩項共同決議案僅表達國會立場，並無法律約束力：
- 美國不贊成對台軍售設定期限
- 美國不認為可在台灣與中華人民共和國之間扮演調停角色
- 美國不會施加壓力要求台灣與中華人民共和國談判
- 美國對台灣主權的長期立場沒有改變
- 美國並無計劃修改台灣關係法
- 八一七公報的內容不表示美國在對台軍售之前會徵詢北京意見
此外，美國國會有部分友台議員認為，台灣關係法對於台灣一旦遭到中國軍事侵略，美國應如何因應的規範不夠明確（所謂的戰略模糊），因此在2000年提出台灣安全加強法，但並未通過。
2018年3月，川普總統將台灣旅行法（The Taiwan Travel Act）簽署生效，代表台美官員互訪的層級可以提高。
李大中認為，川普實在是難以判斷。川普以經濟利益考量為優先，奉行一中政策，不過如何展現、詮釋一中政策很可能是其對應北京的談判籌碼，過往被視作理所當然的事情，或許會成為其要求公正公平貿易的一個前提，所以尚難判斷對台戰略會趨於清晰或模糊。
李大中從安全、經貿等兩面向剖析台灣可能受到的立即性影響。他說，在美中競爭格局下，川普時任美國總統時期提及台海議題用意多在於刺激北京、爭取談判籌碼；其任內對台軍售11次，對台軍售制度化，算是對台友好，台灣幾乎有些類比於美國的非主要北約盟國。
他指出，川普競選期間的涉台發言提到，台灣軍費應提高達國內生產毛額（GDP）10%，川普態度表明「台灣應該為自己負責」，不能仰賴美國幫忙，推估台灣政府恐得因應來自美國的這股壓力；川普要求提升自我防衛能力的立場不僅是對台灣，也包括北約等盟友。
李大中提到，川普在意貿易逆差，先前還提到台灣「偷走」美國晶片生意，經貿對手不僅有中國，也包括台灣，川普經貿大刀也很可能揮向台灣等國家。川普講求務實、利益，不太講究民主、人權等價值，台灣與接下來的川普政府相處，必須穩住川普，使其或幕僚了解「台灣對於美國的重要性與價值」。
成功大學政治學系教授王宏仁對中央社表示，拜登政府多次提到協防台灣，這是美國在台海議題上相對地較爲清晰的立場表態；基於不讓中國摸透底線的想法，川普也認為模糊是較好的策略。不過，川普重新入主白宮後，究竟會如何操作對台戰略，恐要視其任命的幕僚、官員才有觀察依據，目前難以確定。
王宏仁提到，美中競爭格局不變，共和黨、民主黨都對於中國抱有戒心。不過不同於拜登政府循多邊結盟遏制中國改變台海現狀的方式，川普偏好單打獨鬥、正面迎戰，也較喜歡經營美國與他國的雙邊關係，而不是多邊結盟這種「打群架」方式。
他指出，台灣過去4年來習慣拜登政府多邊形式，儘管台灣不是國際組織會員國，在非正式的跨國合作仍有參與機會，例如全球合作暨訓練架構（GCTF）；川普傾向於捨棄多邊形式，這對於台灣有利有弊，「台灣的挑戰將在於怎麼樣搞定美國」。
「搞定美國就必須先滿足川普的要求」，王宏仁坦言，目前看起來，美國對於台灣的要求有兩點，一個是要求軍事預算拉高；另一個為經貿領域，尤其是台灣晶片產業備受關注。在川普強調雙邊關係的背景下，「只要把美國搞定 其他問題會比較少」。（編輯：楊昇儒）1131106
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