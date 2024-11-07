因應川普政府 學者：持續強調投資台灣「有利可圖」

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（中央社記者吳書緯台北7日電）美國共和黨總統候選人川普勝選，展望未來台美關係，中研院政治學研究所助研究員傅澤民今天表示，川普上台，對台灣而言不確定性提高，台灣的因應之道應是持續對外強調，川普政府必須投資台灣的國家安全等領域，因為「有利可圖」。

國策研究院今天在張榮發基金會舉行「美國大選結果與新政府對外政策走向」座談會，邀請學者、專家與會。

國策研究院副院長、中山大學中國與亞太區域研究所教授兼所長郭育仁表示，4年前川普在總統選戰敗選，各界擔心他任內的對台政策是否會discontinue（中止），但總統拜登在對台政策上的延續性相當高，而川普明年1月上任所面對的國際局勢，將比拜登4年前上任時更加惡化。

針對美國大選結果對兩岸關係影響，淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳指出，美國主流民意與政府都是「抗中友台」，他對短、中期的兩岸關係不悲觀，原因是，首先，北京是從美中大國博弈格局，思考如何處理台灣議題，其次是中國正在全力拚經濟發展，台灣議題是放在如何幫助中國總體方略實現下作思考。

張五岳表示，自520總統賴清德上任後，中共對台採取文攻武嚇、經貿制裁、法律懲獨、外交打壓等複合型施壓策略。美國總統大選後，中共對台舉措則有3個方面可供觀察，一是中共可能進一步在台海施壓，測試未來美方態度與底線；二是賴總統若出訪友邦過境美國，中共所採取的複合型施壓型態；三是賴總統元旦談話，但無論賴總統說什麼，北京都還不會有正面回應。

傅澤民指出，從目前川普新政府多位被點名的國務卿、國防部長與國家安全顧問等職位人選背景來看，都顯示美國對中國的競爭態勢不會改變，抗中政策基調不可能改變，而外交政策會強調美國優先，以及盟友需要共同承擔防衛成本。

至於美國印太戰略，傅澤民分析，美國未來會將戰略中心放在與盟國合作，四方安全對話（Quad）等機制不會廢棄，但川普會持續施壓盟友，所以日本、韓國現在都有壓力，要觀察此施壓是否讓美國與盟國的雙邊關係緊張與產生一些不信任。

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台灣方面，傅澤民認為，川普上台，對台灣而言，不確定性提高，台灣的因應之道應是持續對外強調，川普政府必須投資台灣的國家安全等領域，因為投資台灣「有利可圖」。

台新金控首席經濟學家李鎮宇指出，川普要求盟國提高軍事支出及預算，並稱要向台灣收保護費，但收保護費不是壞事情，因為「至少代表要保護你」，而台灣軍事支出究竟應占GDP的比例多少為宜，賴總統應籌組團隊擬定並與美國溝通，不要讓川普就此事再度針對台灣。（編輯：林克倫、翟思嘉）1131107