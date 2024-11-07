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玉蘭莊致力日台長者交流 獲日本外務大臣表彰

2024/11/7 16:55（11/7 17:36 更新）
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日本台灣交流協會7日在台北舉行外務大臣表彰儀式，由日本台灣交流協會代表片山和之（右）主持，並頒發獎章給玉蘭莊理事長黃春生（左）。中央社記者楊堯茹攝 113年11月7日
日本台灣交流協會7日在台北舉行外務大臣表彰儀式，由日本台灣交流協會代表片山和之（右）主持，並頒發獎章給玉蘭莊理事長黃春生（左）。中央社記者楊堯茹攝 113年11月7日
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（中央社記者楊堯茹台北7日電）銀髮族社團玉蘭莊獲日本外務大臣表彰，今天由日本台灣交流協會代表片山和之頒發獎章，肯定其對日台長者的照顧；玉蘭莊理事長黃春生表示，這不僅是對玉蘭莊的肯定，更是對台日友誼的讚頌。

日本台灣交流協會下午在台北舉行外務大臣表彰儀式，由日本台灣交流協會代表片山和之主持，並頒發獎章給玉蘭莊，肯定其在日台交流上的貢獻，由玉蘭莊理事長黃春生代表授獎。

片山和之致詞時表示，台灣有二戰前接受日語教育的台灣人，以及戰後留在台灣度過餘生的日本人，但都因語言隔閡而過著孤獨的生活，玉蘭莊提供這些人休閒場所，透過各式文化活動讓長者用日語或台語溝通增進感情，特別是對嫁來台灣的日本女性來說，這是回憶故鄉的珍貴時光。

片山和之指出，玉蘭莊與日僑學校、日本的高中和大學，以及各民間團體提供跨世代交流的機會，讓年輕人和長者培養親近關係及互相學習；此外，日本台灣交流協會也參與每年秋天舉行的義賣會。

黃春生表示，感謝日本外務省的支持，這份榮譽不僅是對玉蘭莊的肯定，更是對台日兩國友誼的讚頌；也感謝日本在歷史、文化和精神層面上，給予台灣的深厚關懷。

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黃春生強調，玉蘭莊35年前成立時以照顧年長者為使命，如今台灣即將邁入超高齡社會，可說是「超前部署」；未來會繼續秉持這份信仰和使命，將愛心延續下去，並希望在日本台灣交流協會的指導下，推動更豐富的跨文化合作與交流。

日本宣教士堀田久子於1989年創立玉蘭莊，提供日台長者使用日語或台語交流、學習並放鬆心情的場所，舉辦日本童謠、日本舞踊以及各式手工藝等文化活動，也視情況進行探訪或電話的個別關懷。（編輯：蘇志宗）1131107

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