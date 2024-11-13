全民潮台灣短片競賽 「鱟會有期」獲得最大獎

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（中央社記者楊堯茹台北13日電）第10屆「全民潮台灣」短片競賽今天舉行頒獎典禮，由鱟復育短片「鱟會有期」獲得最大獎新台幣25萬元；外交部長林佳龍表示，感謝參賽者一起幫助上架台灣，符合「人人是外交官」的概念。

外交部下午舉辦第10屆「全民潮台灣」短片競賽頒獎典禮暨得獎短片播映會，外交部長林佳龍出席致詞，並頒發「直式創意影片獎」首獎；今年適逢「全民潮台灣」競賽10週年，歷屆得獎者也「回娘家」共襄盛舉。

本屆「全民潮台灣」短片競賽有來自11國、250件作品參賽，並選出包括網路人氣獎有22件得獎作品，總獎金達新台幣250萬元。

今年「橫式創意影片獎」首獎由「鱟會有期」獲得，拿下最大獎25萬元，這部作品關切鱟因海岸線開發而失去棲地，以3分鐘篇幅講述台灣僅有的一位「鱟博士」楊明哲長達20年的鱟復育之路。

「直式創意影片獎」首獎8萬元，由Amazing images of TAIWAN （A.i. of TAIWAN）奪得，呈現韓國夫妻來台旅行所認識的台灣以及台灣人的溫馨，並結合AI技術製作而成。

林佳龍致詞時表示，「全民潮台灣」短片競賽邁入第10屆里程碑，10年來許多作品用不同視角呈現台灣，是很好的影音資料庫；今年他看到許多宗教信仰、永續保育、在地產業、AI科技的故事，充分展現台灣的多元價值與獨特文化。

林佳龍指出，台灣很有生命力且民主自由多元，競賽藉由全民參與以多角度呈現自己所認識的台灣，符合「總合外交」策略中，「人人是外交官」的概念，尋找台灣在世界的座標跟DNA，也展現台灣綜合國力；現在是世界的台灣，而台灣的存在不能從地圖上劃掉。

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林佳龍也說，感謝參賽者用影像帶領台灣走向世界，讓世界看見台灣最美好的瞬間，以及這片島嶼的美麗與力量，也謝謝參賽者與外交部站在一起、與台灣站在一起，一起努力上架台灣，「你們的故事就是台灣的故事，台灣有你們真好」。

第10屆「全民潮台灣」短片競賽參賽作品可在「全民潮台灣」官方網站觀看，得獎作品將在台灣各駐外館處以及活動播放。（編輯：林興盟）1131113