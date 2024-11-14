陳玉珍提離島條例修法 綠批中國統戰套餐搶當陳三桂

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（中央社記者林敬殷、王承中台北14日電）國民黨立委陳玉珍提案修法，要在金門設立國際醫療專區，民進黨立法院黨團今天表示，陳玉珍修法版本是中國遂行統戰的法律戰套餐，讓離島成為一國兩制示範區，造成台灣門戶洞開，呼籲陳玉珍「不要搶當陳三桂」。

陳玉珍今天在經濟委員會表示，民進黨聲稱如果開放大陸人士到金門看診，會讓台澎金馬的門戶大開，還因此封她是「陳三桂」，但包含衛福部、陸委會的說法，目前就已經開放大陸人士來台看診，以及用小三通的方式到金門看診，直接打臉民進黨。

立法院經濟委員會今天排審國民黨立委陳玉珍所提離島建設條例部分條文修正草案，民進黨團幹事長吳思瑤上午舉行記者會回應。

正當記者會開始時，陳玉珍正巧路過，一度要跟吳思瑤「對話」，遭吳思瑤制止，另一位路過的民進黨立委洪申翰見狀，向陳玉珍喊「有點風度好不好。」

吳思瑤表示，陳玉珍的修法是讓離島成為一國兩制示範區，是裹著糖衣的毒藥，不折不扣落入中國統戰圈套。

吳思瑤指出，修一部法，不應也不能排除其他法律，但陳玉珍的修法版本要在離島建立一個醫療專區，任何國際醫師、外國醫師，可以不適用台灣的醫師法、醫療法對於外國醫師聘用的相關規範，這樣的醫療專區破壞台灣醫療秩序，想當然而接下來引入中國醫師，若發生醫療糾紛，沒有法律規範，也無從咎責。

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吳思瑤表示，除了陳玉珍的提案外，陳雪生也有提案，跟陳玉珍一樣「搶當陳三桂」。吳思瑤表示，陳玉珍與陳雪生修法提案，排除國內法規，讓離島成為一國兩制示範區，這是一套組合拳，是中國遂行統戰的法律戰套餐。

記者會結束後，全程聆聽的陳玉珍，立刻向轉身離開的吳思瑤及另一位民進黨立委沈伯洋說「不要落跑」、「2個對1個沒關係」，遭吳、沈兩人說「不要作秀」、「不要賣台」、「為什麼在委員會不討論？」（編輯：蘇龍麒）1131114