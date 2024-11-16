本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
棒球12強圖文直播》1局上日本先馳得點 台灣0比1暫時落後
首頁 / 政治
賴清德
新聞專題
賴清德1/300
首頁 / 政治

學生盼堅守民主憲政 賴總統：就是我要走的道路

2024/11/16 18:00（11/16 18:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
總統賴清德（左）16日在台北出席青年論壇與學生交流互動，現場有學子向賴總統提問如何帶領國家走向和平、不戰爭，犀利問題讓現場發出陣陣驚嘆聲。中央社記者裴禛攝 113年11月16日
總統賴清德（左）16日在台北出席青年論壇與學生交流互動，現場有學子向賴總統提問如何帶領國家走向和平、不戰爭，犀利問題讓現場發出陣陣驚嘆聲。中央社記者裴禛攝 113年11月16日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊堯茹台北16日電）總統賴清德今天與學生對話時指出，和平就是國家燈塔，民主就是指南針，並反問，和平協議、九二共識與堅守民主憲政怎麼選；見到民主憲政獲得壓倒性支持，他強調，學生們所選的和平之路，「就是我當總統所要走的道路」。

今周刊下午舉辦「TEEN TAIWAN青春世代白皮書：總統與青年論壇」，賴總統出席與全台學生面對面對話，現場不僅有從525則網路提問中彙整出的7個最為關注問題，還有258名學生在現場「拷問」賴總統。

桃園市立大華中學學生詢問，能否帶領國家走向和平，不戰爭。賴總統一聽到問題就先打趣反問，「這是不是故意抽的？」

賴總統強調，他在520就職演說強調「和平無價，戰爭沒有贏家」，面對俄烏戰爭、以哈衝突，或是中國始終不排除武力進犯台灣的可能，他始終主張應該要和平解決，「我當總統，和平就是國家燈塔，民主就是指南針」，永遠堅持民主自由的憲政體制，不放棄任何和平的機會。

總統指出，目前台灣社會大致有3個「邁向和平之路」解方，第一種是簽訂和平協議，依循西藏模式，不堅持主權；第二是接受中國九二共識，一個中國原則，依循港澳模式。

總統說，第三種是堅持台灣主權、堅持民主自由憲政體制、堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬、堅持中華民國台灣的前途由2300萬人決定，持續強化國防與國家經濟韌性，並跟民主陣營國家站在一起，發揮嚇阻力量。

賴總統還反問，如果在場的學生們是總統，會如何選擇。第一與第二解方，沒有任何在場學生舉手贊成，甚至有學生對第二解方直接喊「我不贊成」，至於第三解方則獲得幾乎所有學生舉手贊成。

總統隨即強調，學生們所選的和平之路，「就是我當總統所要走的道路」，希望未來一起團結堅定往這方向前進，達到和平目標。

面對國會朝小野大格局，恐讓政府陷入施政難以推進困境，建國中學學生提問關切朝野惡鬥等失序問題。賴總統聽完提問後、先自嘲幽默地說，「這真的是學弟提出來的嗎？顯然是大義滅親」，並坦言，這問題不好解決，需要一些時間。

賴總統說明，解決政治失序問題必須「尊重民主」，而解方也在於「民主」，關鍵是界線拿捏；不管是執政黨或在野黨，台灣都要建立國家利益高於政黨利益的政治文化，當朝野攻防時，政黨利益也不可凌駕人民利益之上。

此外是憲政體制。總統強調，憲法寫得很清楚，行政、立法、司法、考試、監察五權憲政機關各有權責，政黨攻防時若能遵守憲政分際，相信這問題自然可以解決。

現場學生提問時認為，要避免中共文化滲透台灣，台灣須更重視文化創意產業。賴總統回應說，「你講出我的心聲」，台灣歷史很長且多元族群和諧相處，作為文化創意的內涵很豐富，台灣要拍出自己的故事，自然能避免中國文化影響。

總統指出，面對當前科技發展，台灣推動影視產業或文化產業的機會來了，文化部應購置相關設備並讓人才去國外受訓，過去市場不夠大的疑慮，相信國際串流平台會是一大助益。

蘭陽女中學生關切中國對台灣的認知作戰與滲透。總統指出，政府已經推出打詐四法、「反滲透法」等法律，政府部門也與民間單位合作識別假訊息。他強調，這一切根源在於中國併吞台灣的目標不會改變，所以總統府成立全社會防衛韌性委員會，盼日常從事防災救災任務，必要時能發揮社會韌性，共同抵禦侵略。（編輯：林克倫）1131116

總統賴清德（中）16日在台北與學子對話時，一度反問現場青年，和平協議、九二共識與堅守民主憲政怎麼選；見到民主憲政獲得壓倒性支持，賴總統強調，學生們所選的和平之路，「就是我當總統所要走的道路」。中央社記者裴禛攝 113年11月16日
總統賴清德（中）16日在台北與學子對話時，一度反問現場青年，和平協議、九二共識與堅守民主憲政怎麼選；見到民主憲政獲得壓倒性支持，賴總統強調，學生們所選的和平之路，「就是我當總統所要走的道路」。中央社記者裴禛攝 113年11月16日
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
約高中生拚2050淨零轉型 總統：我到90歲都不會停歇
172.30.142.30
更多編輯台推薦新聞：