學生盼堅守民主憲政 賴總統：就是我要走的道路

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（中央社記者楊堯茹台北16日電）總統賴清德今天與學生對話時指出，和平就是國家燈塔，民主就是指南針，並反問，和平協議、九二共識與堅守民主憲政怎麼選；見到民主憲政獲得壓倒性支持，他強調，學生們所選的和平之路，「就是我當總統所要走的道路」。

今周刊下午舉辦「TEEN TAIWAN青春世代白皮書：總統與青年論壇」，賴總統出席與全台學生面對面對話，現場不僅有從525則網路提問中彙整出的7個最為關注問題，還有258名學生在現場「拷問」賴總統。

桃園市立大華中學學生詢問，能否帶領國家走向和平，不戰爭。賴總統一聽到問題就先打趣反問，「這是不是故意抽的？」

賴總統強調，他在520就職演說強調「和平無價，戰爭沒有贏家」，面對俄烏戰爭、以哈衝突，或是中國始終不排除武力進犯台灣的可能，他始終主張應該要和平解決，「我當總統，和平就是國家燈塔，民主就是指南針」，永遠堅持民主自由的憲政體制，不放棄任何和平的機會。

總統指出，目前台灣社會大致有3個「邁向和平之路」解方，第一種是簽訂和平協議，依循西藏模式，不堅持主權；第二是接受中國九二共識，一個中國原則，依循港澳模式。

總統說，第三種是堅持台灣主權、堅持民主自由憲政體制、堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬、堅持中華民國台灣的前途由2300萬人決定，持續強化國防與國家經濟韌性，並跟民主陣營國家站在一起，發揮嚇阻力量。

賴總統還反問，如果在場的學生們是總統，會如何選擇。第一與第二解方，沒有任何在場學生舉手贊成，甚至有學生對第二解方直接喊「我不贊成」，至於第三解方則獲得幾乎所有學生舉手贊成。

總統隨即強調，學生們所選的和平之路，「就是我當總統所要走的道路」，希望未來一起團結堅定往這方向前進，達到和平目標。

面對國會朝小野大格局，恐讓政府陷入施政難以推進困境，建國中學學生提問關切朝野惡鬥等失序問題。賴總統聽完提問後、先自嘲幽默地說，「這真的是學弟提出來的嗎？顯然是大義滅親」，並坦言，這問題不好解決，需要一些時間。

賴總統說明，解決政治失序問題必須「尊重民主」，而解方也在於「民主」，關鍵是界線拿捏；不管是執政黨或在野黨，台灣都要建立國家利益高於政黨利益的政治文化，當朝野攻防時，政黨利益也不可凌駕人民利益之上。

此外是憲政體制。總統強調，憲法寫得很清楚，行政、立法、司法、考試、監察五權憲政機關各有權責，政黨攻防時若能遵守憲政分際，相信這問題自然可以解決。

現場學生提問時認為，要避免中共文化滲透台灣，台灣須更重視文化創意產業。賴總統回應說，「你講出我的心聲」，台灣歷史很長且多元族群和諧相處，作為文化創意的內涵很豐富，台灣要拍出自己的故事，自然能避免中國文化影響。

總統指出，面對當前科技發展，台灣推動影視產業或文化產業的機會來了，文化部應購置相關設備並讓人才去國外受訓，過去市場不夠大的疑慮，相信國際串流平台會是一大助益。

蘭陽女中學生關切中國對台灣的認知作戰與滲透。總統指出，政府已經推出打詐四法、「反滲透法」等法律，政府部門也與民間單位合作識別假訊息。他強調，這一切根源在於中國併吞台灣的目標不會改變，所以總統府成立全社會防衛韌性委員會，盼日常從事防災救災任務，必要時能發揮社會韌性，共同抵禦侵略。（編輯：林克倫）1131116