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王金平赴中祭祖 18日擬與宋濤會面

2024/11/17 11:48
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（中央社記者王承中台北17日電）前立法院長王金平今天將前往中國福建祭祖，傳18日將與中國國台辦主任宋濤在廈門會面，將是兩人首次公開會面。王金平日前剛成立跨黨派中道和平聯盟智庫，曾表示晚年要致力於國內和諧跟兩岸和平。

知情人士今天指出，王金平今天將從台灣前往中國福建漳州祭祖，不排除18日將在廈門與中國國台辦主任宋濤會面。

由於王金平13日才剛成立跨黨派中道和平聯盟智庫，並表示要致力於國內和諧跟兩岸和平，也讓王金平此行備受關注。

王金平曾在1992年規劃「私人行程」赴中，之後便未再到中國，但王金平在卸任立法院長後，曾多次前往中國。

王金平曾在2019年5月率團前往中國福建漳州祭祖，是首次正式訪問中國，並與當時的國台辦主任劉結一會面。（編輯：蘇志宗）1131117

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王金平成立智庫 朱立倫盼一起讓兩岸更和平王金平成立跨黨派智庫 盼促國內和諧兩岸和平
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陸委會報告：中共利用兩岸交流 持續對台統戰分化大進滿88號船長滯陸 宋濤表示會儘速解決
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王金平成立智庫 朱立倫盼一起讓兩岸更和平
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