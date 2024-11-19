香港民主派人士遭重判 外交部譴責中國政府壓制人權

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（中央社記者楊堯茹台北19日電）香港泛民主派人士被控串謀顛覆國家政權案今天宣判，前香港大學法律學院副教授戴耀廷遭重判10年。外交部嚴正譴責中國政府壓制香港人民的基本權利，呼籲國際民主陣營持續關注香港情勢。

據港媒星島日報報導，香港泛民主派人士47人被控串謀顛覆國家政權罪，西九龍裁判法院（暫代高等法院）今天宣判，45人被判刑；戴耀廷被視作主謀，判刑10年，前香港眾志秘書長黃之鋒被判4年8個月。

外交部下午發布新聞稿指出，外交部對此案表達高度關切，並嚴正譴責中國政府利用司法手段與不公正程序，壓制香港民主派人士的政治參與和言論自由，嚴重侵犯香港人民追求自由與民主的基本權利。

外交部說，許多民主國家和國際組織持續對此案表達關切，直指此案令香港繁榮的自由與法治再次受到踐踏，香港的基本自由和民主遭到進一步侵蝕，並凸顯香港人權的迅速瓦解。

外交部表示，民主自由是普世價值，台灣支持香港人民追求自由民主。外交部呼籲中國政府停止對香港人民追求自由與民主的迫害，也呼籲香港政府確實保障香港人民的自由人權，停止政治打壓，釋放此案關押人士。

外交部也呼籲，國際民主陣營應持續關注香港情勢，台灣將與捍衛自由人權的民主夥伴攜手同行，共同抵抗專制勢力的擴張。（編輯：林興盟）1131119