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退將建議終身俸列為國防預算 國防部：僅法國編列

2024/11/19 21:31
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（中央社記者吳書緯台北19日電）媒體報導，退將建議將編列於退輔會的國軍官兵終身俸，列為國防預算支出。國防部表示，先進國家退撫預算僅法國編列於國防支出，至於退撫預算是否應列計國防支出，國防部尊重各界意見，後續會周延評估研析。

中國時報昨天報導，因應川普（Donald Trump）當選美國總統，華府可能要求台灣提高國防預算佔GDP比率，因此有1位退將建議，將編列於退輔會的國軍官兵終身俸，列為國防預算支出，並稱世界主要國家的國防經費，也都是將軍人退除役給付列成國防支出。

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國防部表示，中華民國國防預算占GDP比率，是參酌斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）對國防支出定義，以及美國國防預算作法，以國防部主管預算，加計非營業特種基金及特別預算後核算，符合接軌國際及與多數國家一致之作法。

國防部指出，就公開資料顯示，先進國家退撫預算目前僅法國編列於國防支出；中華民國退撫預算是否應列計國防支出，國防部尊重各界意見，後續會周延評估研析。（編輯：楊凱翔）1131119

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