公務員輕生案 民進黨：霸凌零容忍

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（中央社記者葉素萍台北21日電）勞動部勞發署員工輕生案延燒，民進黨發言人吳崢今天說，面對霸凌案，民進黨的態度就是「霸凌零容忍」，民進黨希望與政府一起營造更合理的工作環境，保護所有人的權益。

民進黨發言人韓瑩、吳崢、立法委員洪申翰今天召開「怕輸就翻桌！？藍白強修史上最嚴選罷法真相」記者會，不過，媒體提問焦點仍在勞發署員工輕生案。

媒體詢及，雖然總統賴清德、行政院長卓榮泰都有出面致歉，但風波看起來還沒有止血，民進黨對霸凌案態度為何。

吳崢表示，面對霸凌案，民進黨的態度就是「霸凌零容忍」，霸凌這樣的行為不應該出現在任何場域，包括職場，不論是公部門或私部門。

吳崢指出，昨天總統賴清德、行政院長卓榮泰都有出面表態向家屬致歉，卓榮泰表示，會將全案移送檢調做進一步調查，同時針對行政院轄下各部會單位，進行內部調查了解，是否還存在其他職場霸凌行為。

吳崢表示，這都是現在非常必要的措施，民進黨也希望與政府一起營造更合理的工作環境，保護所有人的權益。

另外，媒體提問，公務員輕生案當中的北分署長謝宜容昨晚委由律師發表逾3000字聲明，除表明有造成下屬感受不適之處，願虛心改進外，也指稱近日媒體報導部分事態發展已偏頗、悖離事實，形成公審效應，出現未審先判等亂象。

洪申翰表示，這是一條人命的問題，「人命很重、生命很重」，看起來謝宜容接下來會想盡辦法包括在律師協助下，要在法律戰與司法調查過程脫罪卸責；他說，從反霸凌的立場，民進黨當然沒法接受這樣的聲明，而且，這樣的聲明內容，「也與我們對實際狀況的理解，並不同」。（編輯：蘇志宗）1131121