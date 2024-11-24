王金平缺席全代會引發討論 李彥秀：黨中央有邀請

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（中央社記者劉冠廷桃園24日電）國民黨今天召開全代會，但前立法院長王金平缺席，引發討論。國民黨文傳會主委李彥秀說，黨內每位重要的長輩與前主席，黨中央先前都有邀請，但每個人有時會另有行程安排。

國民黨今天在桃園會展中心舉辦第21屆第4次全國代表大會暨130週年黨慶，包括前總統馬英九、立法院長韓國瑜、黨主席朱立倫、前主席吳伯雄、洪秀柱、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、南投縣長許淑華等藍營執政縣市長皆與會。

不過，前主席連戰、吳敦義、江啟臣等人未出席，尤其是日前才剛成立中道和平聯盟智庫的王金平也缺席，引發黨內討論。

李彥秀受訪時表示，黨內每位重要的長輩與前主席，黨中央先前都有邀請；不過，每個人有時候會另有行程安排，但也都給予這次全代會與黨慶活動最大的祝福。國民黨主席朱立倫與秘書長黃健庭，都與這些人有很好的溝通管道。

洪秀柱受訪時表示，不要把每一個人的行為，都說成有背後的動機；王金平缺席一定有特別的事情，不要因為不來而有其他想法，「就算他（王金平）要出來選什麼也很正常，也沒什麼關係」。洪秀柱也反問，如果她今天不來，大家會怎麼做文章。

國民黨這次全代會被質疑議程時間太短，洪秀柱說，往年全代會都開一整天，這次開半天確實比較短，中央黨部有考量，她不知道什麼原因，畢竟不在其位不謀其政。

不過，洪秀柱也表示，海外各地遠程而來的黨代表，難得開一次全代會，應該多開放一點時間，讓大家暢所欲言。（編輯：謝佳珍、蘇志宗）1131124