台印聯手推動海洋科學研究 國海院與印度簽MOU

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（中央社記者李晉緯新德里26日專電）台灣的國家海洋研究院與印度國家海洋技術研究所近日簽署MOU，未來雙方將攜手合作，共同推動印太地區的海洋科學研究。

隸屬於國家海洋委員會的國家海洋研究院與印度地球科學部（MoES）成立的印度國家海洋技術研究所（NIOT）在印度德里簽訂合作備忘錄，在海委會副主委黃向文、駐印度副代表謝柏輝、科技組組長楊龍杰，與印度地球科學部次長拉維錢德蘭（M. Ravichandran）等人的共同見證下，完成簽約儀式。

國海院院長陳建宏表示，國海院2021年時計劃針對極地海域的溫度、波浪與海流特徵進行觀測，進一步解析極地研究，因此期盼與NIOT合作，拓展台印在印度洋等區域的交流與合作。

國海院提到，在前院長邱永芳和前駐印度代表處科技組組長王金燦密切合作下，科技組與印方歷經多次線上會議、親自拜會，後續又有海委會主委管碧玲與陳建宏的努力，台印終於在2023年底確定簽署MOU，並於此次正式簽訂。

這次簽署MOU，雙方將共同推動印太地區的海洋科學研究，並促進彼此在海洋科研領域的合作。

拉維錢德蘭在MOU簽署儀式期間，分享印方在海洋雷達觀測、氣候變遷、海洋水下觀測技術開發、海洋生物及非生物資源利用及海域能源發展等方面的進展，並表示期望透過雙方合作，進一步提升海洋研究的發展。

黃向文提到，希望這次簽署MOU，能強化國際合作研究、技術交流、人才培養計畫的落實，進一步推動海洋科技的創新與發展，除了發展台印海洋觀測與保護研究外，也期待能拓展雙方在極地科研領域的合作。

謝柏輝則強調，藉由這次簽署MOU，台印將在海洋研究領域上，有進一步的交流合作。（編輯：周永捷）1131126