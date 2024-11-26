民團籲晚期肺癌治療接軌國際標準 盼健保支持

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（中央社記者王揚宇台北26日電）台灣年輕病友協會、民進黨立委劉建國今天發布晚期肺癌病友問卷調查結果，呼籲晚期肺癌治療接軌國際標準，提升病友存活率，相關治療仍有給付缺口，需要健保支持，減輕病友經濟負擔。

與會的衛生福利部中央健康保險署長石崇良表示，在癌症治療上還有一些空間，與會者也提到跟國際指引的接軌很重要，因此第一步就是盤點，另外也會參考國際三大醫療科技評估中心的建議。

石崇良說，最後還差的就是癌症免疫療法（IO），從臨床數據看起來，IO的合併治療是一個趨勢，「我們大概也在進行議價中，希望明年第一季把它納入健保給付」，會努力跟廠商談一些比較創新的給付方式。

台灣年輕病友協會、劉建國今天在立法院召開「2024年台灣肺癌病友大調查發表記者會暨國際肺癌月扭轉晚期肺癌存活率會議」，多名專家學者與政府代表受邀出席。

台灣年輕病友協會表示，肺癌已連續20年位居國人癌症死因之首，因此協會發起肺癌病友問卷調查，蒐集晚期肺癌病友於治療過程中所面臨的困境，包括晚期肺癌病友的首次與後續接受癌症治療情形、對於治療方案的了解程度與期待等，也邀請專家學者提出接軌國際治療指引及改善晚期肺癌治療困境政策建議，希望於2030年將癌症死亡率將低1/3。

關於調查結果，劉建國說，超過6成的晚期肺癌病友未能在第一線就使用最適切的治療，而「財務毒性」也是晚期肺癌病病友的副作用之一，有近75%的晚期肺癌病友，每月可負擔的自費金額在新台幣5萬元以下，但在自費治療中，卻有54.8%每月自費金額在5萬元以上。

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劉建國指出，調查結果也提到，超過9成晚期肺癌病友不清楚國際標準治療指引，而晚期肺癌治療仍有給付缺口，需要健保支持。

台大醫院癌醫中心分院院長楊志新的投影片提及，應優先接軌國際治療指引（NCCN guideline category 1），完善肺腺癌治療是降低肺癌死亡率的關鍵，而第三代EGFR標靶藥擴大給付已跨出重要的第一步，一線標準化療併用免疫藥物是晚期肺腺癌補足健保治療缺口的關鍵一步。（編輯：翟思嘉）1131126