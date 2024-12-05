8度稽查預售建案 內政部：違規率大減42個百分點

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者高華謙台北5日電）內政部地政司今天說，自民國109年起8度發動預售屋建案聯合稽查，查核350個建案，其中219個建案違規，共裁罰136件、罰鍰達新台幣4734萬餘元。建案違規率從首次聯合稽查86%，逐步降至44%，足見稽查已達嚇阻效果。

內政部部務會報今天安排地政司報告「健全不動產交易市場措施及執行情形」。

內政部長劉世芳說，為健全房市交易秩序，提升不動產資訊透明度，內政部在民國110年及112年間2次修正平均地權條例，目前已有7277個預售屋建案備查資訊及60萬餘筆預售屋實價登錄資訊可供查詢。

劉世芳說，政府積極打擊不動產炒作，平均地權條例先於110年7月1日修正施行，推動禁止預售屋紅單轉售、建立預售屋全面實價登錄及銷售前備查制度、實價登錄門牌地號溯及完整揭露、增訂實價登錄查核權及加重屢不改正的罰責等措施。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

劉世芳表示，後來再於112年7月1日修正施行該條例，修正重點像是管制私法人買受住宅、限制預售屋及新建成屋換約轉售、重罰不動產炒作行為、建立檢舉獎金制度及解除預售屋買賣契約應申報登錄等措施，引導房市穩健有序發展。

劉世芳表示，內政部目前已彙整「購屋預約單（紅單）約定事項常見違規態樣」與「預售屋買賣契約條文常見錯誤態樣彙整表」，及輔導公會訂定紅單範本，供不動產業者參考遵循，並由地方政府以多元方式持續向民眾及業者宣導不動產交易安全及預售屋銷售相關規範。（編輯：林興盟）1131205