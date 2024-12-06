陸生團爭議 藍揚言若處分將刪減或凍結海陸兩會預算

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（中央社記者范正祥台北6日電）馬英九基金會邀陸生團訪台，陸生團接受媒體訪問脫口說「中國台北」、「祖國」惹議，陸委會表示將做行政調查並做出應有的處置。多位國民黨立委今天呼籲兩岸交流應該要有更多的包容，揚言若是馬英九基金會被處分，將刪減或凍結陸委會與海基會預算。

馬英九基金會邀請來自中國大陸7所大學共40名師生組團訪台，先後發生多項爭議，包括有陸生團中的學生參訪台中洲際棒球場時，以「中國台北隊」祝賀台灣棒球隊獲世界12強賽冠軍。後續陸生團的行程，都有台灣跨校學生抗議，拒絕「假交流、真統戰」。

對於陸生團爭議，陸委會認為有違反聲明書切結事項疑慮，為此，國民黨立委賴士葆、羅智強、徐巧芯與馬英九基金會執行長蕭旭岑今天上午在立法院共同召開「請民進黨政府高抬貴手，不要對兩岸交流戒嚴」記者會，並有10餘位國民黨立委到場聲援，高喊「交流不是統戰，反對交流戒嚴」。

賴士葆指出，今天召開這場記者會，主要目的是要表達國民黨立委力挺馬英九基金會不計毀譽對兩岸學術交流的努力，也對陸委會可能要對馬英九基金會進行處分表達強烈抗議，假如真的做出處罰，代表兩岸關係進一步惡化，「這是一個指標」。

羅智強表示，如果兩岸不要交流就不需要經費，陸委會和海基會，「要嘛就裁撤，要嘛就把經費砍到底」。

徐巧芯指出，前總統馬英九從政歷程，一直以來都是以中華民國為核心思想，希望能夠建構兩岸和平，保護中華民國。她說，綠營不要見縫插針或扭曲馬英九和馬英九基金會的本意。

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身兼國民黨文傳會主委的立委李彥秀代表黨中央與會表示，呼籲民進黨應該要對台灣的民主、自由有更多信心，台灣的民主、自由、開放、多元、包容一直在華人社會中是非常大的驕傲。陸委會如果要處分馬英九基金會，這是兩岸實質的「戒嚴」，兩岸交流應該要有更多包容，否則在惡意螺旋下，更加不利兩岸交流。

蕭旭岑說，馬英九基金會是民間單位，只想推動兩岸民間柔性交流，因為兩岸越交流越不可能發生衝突。陸生團此行絕無違規，應讓馬英九基金會說明，如果陸委會處罰馬英九基金會，等於警告其他民間團體不得辦兩岸民間交流，會有寒蟬效應。（編輯：林淑媛）1131206