卓榮泰參觀醫療科技展 強調推動健康台灣

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（中央社記者葉素萍台北8日電）行政院長卓榮泰今天參觀台灣醫療科技展，親自體驗機器手臂，了解AI新藥研發。卓榮泰感謝所有研究團隊、廠商、學者發展健康科技，總統賴清德推動「健康台灣」，這可達成總統的治國理念。

卓榮泰今天前往南港展覽館參觀台灣醫療科技展，他陸續走訪友達、榮總、中國醫藥大學、明基佳世達、廣達、長庚醫院等展位。

卓榮泰體驗達文西機器手臂，並逐一了解機器人微創手術、AI新藥開發、中風病人手部復健新科技等。

卓榮泰說，他非常感謝所有的研究團隊、廠商、學者發展健康科技，賴總統推動「健康台灣」，這可達成賴總統的治國理念。

媒體詢問體驗達文西機器手臂的心得，他說，第一次操作當然很難，但他覺得，專業的醫師用此增進人民健康，他們一定受過專業訓練，這技術除了守護民眾健康，還可以輸出到國外，做國際醫療合作跟協助，這才是真正台灣驕傲的地方。（編輯：蘇志宗）1131208

行政院長卓榮泰（前左3）8日上午到台北南港展覽館1館，參觀台灣醫療科技展中高科技精密機械手臂及AI醫療應用產品。中央社記者王飛華攝 113年12月8日