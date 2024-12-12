梅家樹解除國軍各級應變中心開設 全軍續聯合情監偵

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（中央社記者楊堯茹台北12日電）中國軍機艦近日大規模集結包圍第一島鏈，國防部參謀總長梅家樹今天赴國防部應變中心，勉勵官兵戮力戰備的表現，除通令解除各級應變中心開設，並指導全軍持續運用聯合情監偵手段，密切掌握共軍動向。

針對共軍9日到11日於浙江、福建以東一帶空域開設7處保留區，並於第一島鏈「海上軍事行動」部署規模空前，國防部日前開設應變中心。

據軍聞社報導，國防部參謀總長梅家樹上將今天赴國防部應變中心，聽取台海周邊共軍動態報告與當前情勢，除通令解除各級應變中心開設，並指導全軍持續運用聯合情監偵手段，密切掌握共軍動向，守護國土安全。

軍聞社指出，梅家樹在會議上首先慰勉應變中心人員辛勞，肯定官兵戮力戰備的表現，並提醒時刻保持戒備，以應對各種突發狀況，善盡國軍職責，共同維護區域和平穩定。

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梅家樹表示，此次因應敵情，結合狀況執行實戰演練，為國軍應盡的責任。官兵在建立能力、堅定決心的前提下，展示了捍衛國家安全的信心；同時配合應變中心的開設，磨練各級指揮官充分掌握運作機制，更有效率地指揮部隊，累積重要可貴的戰力成果。

梅家樹強調，共軍對台灣及區域的威脅複雜多變，各級指揮官需因應敵情，調整作戰概念，方能適應各種突發狀況及戰場環境。唯有國軍強化建軍備戰，不斷成長戰力，才能結盟理念相近國家嚇阻戰爭，維護國土主權與民主自由的價值。（編輯：林興盟）1131212