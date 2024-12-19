113年第2季待售新屋 內政部：緩減至10.3萬

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者高華謙台北19日電）內政部今天說，113年首季全國待售新成屋增至10.7萬宅創新高，第2季緩減至10.3萬宅，仍是統計以來次高，主因是推案量逐漸完工所致。若與去年同季相較，6都均增加，以南部增幅較大。

內政部今天部務會報由統計處報告「113年上半年低度用電住宅及待售新成屋概況」。內政部簡任視察郭凱迪在會後記者會指出，全國待售新成屋在民國113年第1季增至10萬7667宅，113年第2季緩減至10萬3130宅，113年第1、2季分別為統計以來新高與次高，顯示市場新成屋待售者仍多。

地政司長王成機補充，全國待售新成屋於109年第3季至110年第4季數量平穩，都維持在7萬宅左右，自111年第1季起呈上升趨勢，其中113年第2季較去年同季增加1萬2668宅，是因推案量逐漸完工所致。

王成機說，扣除已銷售數，全國待售新成屋仍維持10萬宅以上，呼籲民眾宜理性購屋，不要盲目搶購。

統計處長饒志堅說，以6都來說，113年第2季待售新成屋宅數，以新北市2萬452宅最多，主要集中於板橋區、新莊區與淡水區，都超過2200宅；台北市3875宅最少，主要集中於中山區、中正區、大同區、南港區與大安區，都超過400宅。

饒志堅表示，桃園市有1萬7796宅，主要集中於龜山區、桃園區與中壢區；台中市1萬5925宅，主要集中於北屯區、南屯區、烏日區與西屯區；高雄市1萬2165宅，主要集中於三民區、鳳山區與楠梓區；台南市1萬212宅，主要集中於安南區、永康區、歸仁區與善化區；若與去年同季相較，6都均增加，並以南部增幅較大。

此外，以被視為是空屋率指標的「低度用電住宅」數據來看，內政部表示，本期全國低度使用住宅為86萬2446宅，占全國房屋稅籍住宅類宅數比率9.32%，比去年下半年增加1萬2313宅。

內政部說，以縣市別來看，台北市6.77%最低、新北市7.42%次低；並以金門縣17.53%最高、宜蘭縣15.04%次高。（編輯：林興盟）1131219