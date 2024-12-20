禁山豬吊與禁海上賽鴿公投 中選會皆駁回

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（中央社記者高華謙台北20日電）中選會今天表示，經審議領銜人潘翰疆提出「全面禁止使用山豬吊」、領銜人吳羽心提出「禁止海上賽鴿」公投案，經限期補正後提中選會委員會議審議，認定仍不符合規定，因此都予以駁回。

中央選舉委員會今天召開委員會議，審議2項全國性公民投票提案，包括潘翰疆領銜提出「你是否同意全面禁止含金屬材質之彈簧續壓式套索陷阱（俗稱山豬吊）之使用、持有、販售、製造、陳列及輸出入，但經法律規定之例外情況除外」，以及吳羽心領銜提出「您是否同意禁止海上（公海）賽鴿」。

全面禁止山豬吊公投由13個愛護動物相關團體所組成的台灣動物共生聯盟發起，他們認為山豬吊殘忍、無差別且殺傷力大，人類與動物無一倖免，且盜獵野生動物肉品產業鏈猖獗，而野味氾濫及捕捉宰殺行為引發跨物種病毒擴散，造成人類疫情隱憂，全面禁止山豬吊符合世界潮流。

禁賽鴿方面，台灣鳥類救援協會秘書長吳羽心訴求，每年海上賽鴿導致無數鴿子枉死，荒謬、殘忍的比賽制度已經明顯觸犯了動物保護法禁止虐待動物、棄養動物等規定，期盼政府機關採取更積極作為。

中選會說明，2案都在9月24日辦理聽證，經委員會審議，決議函請提案領銜人限期補正，補正後經提這次委員會議審議，認定仍不符合規定，決議都予以駁回。

中選會表示，依公投法規定，提案人之領銜人於30日內補正，並以1次為限，屆期未補正或經補正仍不符規定者予以駁回。（編輯：張若瑤）1131220