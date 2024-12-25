吳思瑤：藍白惡修財劃法 政府說出受災狀況何錯之有

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（中央社記者王揚宇台北25日電）財劃法修法引起朝野持續攻防，藍營稱不會影響原訂中央預算運用，拒絕造謠情勒。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天受訪說，政府說出受災狀況何錯之有，肇事者（藍白）不負責任還在情勒執政黨，比可惡更可惡。

行政院23日記者會時提及，財劃法修法若公布施行，最嚴重的衝擊是明年總預算恐需重編，此番說法今天遭國民黨立委質疑。政院人士25日解釋，修法衝擊都會造成行政機關施政窒礙難行，因此只是指出立法粗糙違誤之處。

針對財劃法修法，各部會說明可能受到影響的地方，國民黨則發圖卡強調不會受影響，要政府不要情勒人民。民進黨立法院黨團今天召開記者會，吳思瑤對此表示，哪有搶匪不准受害者報警的道理，這次修法讓國家財政、中央財源被掏空，負責任的政府就是要經過試算，把可能受波及的項目，從社會福利、地方建設再到國防預算等，清楚跟人民報告。

吳思瑤表示，財劃法三讀通過修正下，行政院主計總處統計，中央必須釋出新台幣3753億元給地方，包括國防經費等計畫可能通案性減少28%，這是就事實、論事實。

吳思瑤說，行政單位提出具體的財政試算，加害者、肇事者卻不容許國家負責任地把受災狀況對民眾報告，也不允許做出必要措施來善後，到底是誰在情勒，況且藍白惡修財劃法後，行政單位報告具體受災狀況，何錯之有，肇事者不負責任還在情勒執政黨，這比可惡更可惡。（編輯：翟思嘉）1131225