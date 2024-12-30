綠營下屆台中市長人選 林佳龍：可提早決定全力衝刺

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（中央社記者郝雪卿台中30日電）外交部長林佳龍今天到台中參加全國保全日活動，對於2026民進黨台中市長參選人選，他表示，只要大家有共識，透過協調或參考民調，可以提早決定人選，大家就全力衝刺。

全國保全日及台中市保全日慶祝表揚活動下午在台中市潮港城國際美食館舉行，由中華民國保全商業同業公會全國聯合會理事長張達錩主持，林佳龍、民進黨立委何欣純、行政院中部聯合服務中心執行長莊競程、刑事警察局副局長林信雄都出席。

總統賴清德也透過影片向全體保全人員表達感謝並指出，面對當前兩岸情勢與區域安全挑戰，保全人員不僅應持續發揮犯罪預防功能，更可在疏散救災、水電維護及交通管理等民防工作中，展現關鍵價值，「保全人員敏銳的觀察力與專業服務，是保護台灣穩定幸福的重要力量。」

林佳龍表示，隨著時代進步，保全業也需要政府更多關注，政府要推動全社會韌性，不管是天災地變或動盪時，應將保全列入民防延伸，在社區能先自我組織起來，這樣能夠做好隨時應變，這也是與時俱進，保全業可以為人民扮演的角色。

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林佳龍指出，國外都很關心台灣災害應變能力，不管颱風、地震，台灣社會都很能自動自發組織起來，所以外交部希望推動「保全外交」，推動全社會防禦韌性政策，做國際交流，也把台灣經驗推廣到國際上，除分享經驗，也讓台灣成為智慧保全及全社會韌性典範。

林佳龍會後接受媒體聯訪，被問到2026台中市長選舉時表示，他是台中市民，也是民進黨員，希望民進黨可以產生最好參選人；有關人選產生，在台中市只要大家有共識，透過協調或參考民調，都可及早決定人選，大家就全力衝刺；至於他心中是否有人選，「我想黨有節奏跟程序，我們就配合」。（編輯：陳仁華）1131230