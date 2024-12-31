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民進黨控財劃法延後公布違憲 陳玉珍：好心被雷親

2024/12/31 11:06（12/31 11:11 更新）
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（中央社記者王承中台北31日電）民進黨團不滿立法院未依法將選罷法、財劃法函請總統公告，擬對立法院長韓國瑜等人提告。陳玉珍今天表示，行政院稱財劃法修法衝擊114年度預算，她是善意希望讓行政機關有緩衝時間，待明年編審115年度預算時，再適用新版財劃法，「好心被雷親」。

民進黨立法院黨團30日表示，立法院長韓國瑜僅憑立法院內政委員會召委徐欣瑩、財政委員會召委陳玉珍的公文，就延緩咨請公布選罷法、財劃法，公然違法違憲，民進黨團要求韓國瑜依法處理，否則將對韓國瑜、徐欣瑩及陳玉珍提告，並發動罷免韓國瑜。

陳玉珍今天在立法院受訪指出，民進黨搞錯了，她不是提出要總統暫緩公告。根據中華民國憲法規定，立法院法律案通過後，移送總統及行政院，總統應於收到後10天內公布，但並未規定立法院何時要送給總統府。

陳玉珍表示，立法院有其國會自主的作業程序及時間，所以她是希望立法院能將三讀修正通過的財劃法延後送總統府，而不是要求總統晚公布法律。

至於為何要延後將財劃法送交總統公布，陳玉珍談及，原因很簡單，因為立法院在通過財劃法後，行政院發言人隨即表示會有嚴重衝擊，114年度預算恐將重編。她在聽到後，覺得茲事體大，因為明年度的預算案，各地議會已經審得差不多，立法院各委員會也審得差不多了。

陳玉珍提到，如果財劃法在年底前經總統公布實施，行政院表示會馬上衝擊到明年度預算，將造成莫大的困擾。但如果延後到明年再公告，讓行政機關在明年3月編審115年度預算時，再適用新版的財劃法，這都是非常正面的事情。

陳玉珍強調，她是非常善意的希望讓行政機關有緩衝時間，是在幫助行政機關，結果「好心被雷親」，不知道民進黨團為何要暴跳如雷。（編輯：張若瑤）1131231

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