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卓榮泰新年賀卡有巧思 晶圓格紋凸顯台灣科技地位

2025/1/1 15:51
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（中央社記者賴于榛台北1日電）農曆蛇年將至，行政院長卓榮泰今天公布新年賀卡，卡片以海藍色為基調，主視覺則取貪食蛇遊戲為靈感，設計融合島嶼的金色輪廓，象徵台灣不斷前進、成長，並結合晶圓的棋盤格紋元素，凸顯台灣在科技創新上的關鍵角色。

卓榮泰在臉書公布行政院新年賀卡，為迎接金蛇年的到來，政院以「貪食蛇」遊戲為靈感，設計融合國內島嶼的金色輪廓，象徵台灣不斷前進，以及成長的活力與韌性，同時也代表全台的連結與發展。

他說，賀卡也結合晶圓的棋盤格紋元素，凸顯台灣在科技創新上的關鍵角色，且整體設計跳脫傳統，以海藍色為基調，帶出清新、穩重且充滿希望的視覺氛圍，搭配喜氣的紅色信封，寓意來年國家將持續向前，開創更多可能性。

卓榮泰表示，祝福大家新年快樂，期盼大家一起繼續為台灣打拚。

賀卡正面寫有2025 HAPPY NEW YEAR 的字樣，卡片底部則寫上台灣尚勇、幸福繁榮，內裡則以中英文送上新年祝福，並有卓榮泰署名。政院人士表示，新年賀卡將寄予國內外政要，份數約為1000份，此外，卓榮泰的新春福袋也正加緊趕工中，預計在農曆新年期間發送。（編輯：翟思嘉）1140101

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