柯文哲二度交保北檢再度抗告成功 民眾黨：痛心不解

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（中央社記者郭建伸台北1日電）民眾黨前主席柯文哲二度交保後北檢抗告成功，高院發回更裁。民眾黨表示，柯文哲為避免繼續遭受誤會與部屬進行勾串，已於今天正式請辭黨主席，對於這結果深表痛心與不解，民眾黨將全力支持柯文哲捍衛清白。

台北地方法院審理京華城等案，裁定柯文哲加保新台幣4000萬元，合計7000萬元，台北地檢署不服提抗告。台灣高等法院今天撤銷原裁定，發回北院更裁。

民眾黨晚間透過聲明指出，對於高院發回更裁結果深表痛心與不解，在北檢起訴基礎證據薄弱的情形下，依前次高院撤銷發回理由，柯文哲已遭提高具保金至史無前例的7000萬元，並執行科技設備監控，到底有何再被羈押的理由。

民眾黨指出，北檢雖於抗告理由中不斷強調有與本案被告及證人「相互勾串之高度可能」，然而，柯文哲兩次交保迄今，不僅完全配合裁定意旨，更為避免繼續遭受誤會有可能因長官部屬等關係進行勾串，已於今天正式請辭民眾黨主席，履行其先前在公開法庭對法官的承諾。

民眾黨指出，衡酌相關情況，根本不應在沒有任何具體事實證明柯文哲在交保後有任何勾串行為與企圖，即以單方面臆測，而作為撤銷發回理由。

民眾黨指出，在既往的司法實務中，當被告已遭起訴移審於法院後，實難見檢察官無視地院負責本案訴訟承審法庭的意見，一再抗告並悍然堅持繼續羈押。

民眾黨強調，將全力支持柯文哲捍衛清白與程序正義，也將於北院開庭審理時，依規定前往旁聽。（編輯：林興盟）1140101