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衛福部：基層開始強化醫療韌性 確保藥品資源穩定

2025/1/2 15:41
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（中央社記者賴于榛台北2日電）媒體報導，衛福部預計在爆發戰爭時，徵召全台8800多家社區藥局強化醫療韌性。衛福部今天說明，全球都在推動全社會韌性準備，而為強化醫療韌性，衛福部將持續提升醫療人員專業，以及維持必要藥品、外傷藥品資源穩定。

聯合報報導指出，衛福部推動韌性醫療計畫，在爆發戰爭時，將徵召全台8800多家社區藥局。對於韌性醫療計畫，衛福部次長林靜儀今天在政院會後記者會時指出，為因應國家內部發生重大災難，全社會韌性準備目前是全球趨勢，目前包含北約、歐盟相關會員國都有要求準備機制，藉以達成全面性社會穩定。

林靜儀說， 至於健全醫療韌性部分，其實疫情前全球就在談，疫情後更加重要，因為疫情期間，大家深刻感受到必須事先整備醫療韌性強度，否則像是口罩、橡膠手套在疫情期間都受到全球供應鏈影響，非常影響醫療穩定度。

她強調，台灣本來就要因應風災、水災、地震等可能有大量傷患的複合式災難，醫療量能平常就非常緊繃，尤其外傷或是急重症的人力資源，因此從基層開始做醫療韌性強化一定是衛福部的任務。

林靜儀表示，衛福部要確保醫療資源供應鏈穩定，提升醫療人員的專業，以及定期盤點必要藥品、外傷藥品資源穩定，讓醫療藥品衛材或是緊急醫療供應等，能因應整個社會的需求。（編輯：張均懋）1140102

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