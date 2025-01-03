中國誘台人辦證 民進黨：免錢最貴勿中陷阱卡

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（中央社記者溫貴香台北3日電）中國以利誘手段，拉攏台灣民眾申辦中國身分證、台胞證、居住證等中國證件，恐釀國安危機。民進黨今天示警，若申辦中國證件，個資、自由與人身安全恐遭中國監控，甚至遭到中國司法清算，呼籲民眾勿給中國個資。

民進黨上午由立委王義川、發言人吳崢、中國事務部主任吳峻鋕召開「免錢的最貴，小心『中國陷阱卡』！」記者會。

吳峻鋕說，這波統戰從2013年習近平擔任總書記暨國家主席後，提出「兩岸一家親」的對台工作方針，在此框架下，2018年推出台胞同等待遇惠台措施（對台31條），提供台胞、台企取得比照中國人的優惠，但這樣的優惠下，潛藏很多陷阱。

他說明，「新版卡式台胞證」可能會被中國公安全球定位，24小時掌握行蹤，且與中國身分證相似，有被「內地化」台灣傾向；中國又以「實名制」與「公民身分號碼資料庫」監控全民，赴中國的台灣人恐比照中國人被監控。

至於「台灣居民居住證」，吳峻鋕指出，與中國身分證相似度極高，凸顯中國企圖將台灣「內國化」，辦理證件需按指紋，等同提供完整個資與生物資料給中國當局，申辦證件的台灣人恐被納入天眼等系統監控。

吳峻鋕表示，連江縣政府與福建省政府合作「福馬同城通」交通卡，申辦等同交出所有個資給中國政府，根本就是配合中國兩岸融合發展作為與離島統戰吸納。去年黃埔軍校百年校慶自由行，第一個行程竟是整團帶去申辦居住證、敬老證、駕駛證、銀行卡、電話卡。

他表示，此舉是藉由辦證登記全面蒐集個資，甚至家庭與社交全遭中國掌控，而且恐隱藏後門，可遭中國政府蒐集公民資訊並回傳，無疑是讓個人資料陷入危機。

他說，近期熱議的台灣人領取中國身分證話題，依兩岸人民關係條例，只要領取即屬違法，喪失台灣人身分及各項權益，此種作法，被懷疑是中國在仿效俄烏戰爭模式，把台灣人變成中國人後，成為未來攻台的藉口之一。

吳峻鋕提醒，中國透過卡式台胞證、居住證到中國身分證等一連串措施，企圖逐漸把台灣人變成中國人，需要謹慎防範。

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王義川說，中國透過各種管道包括邀請台灣的里長、宮廟團體帶隊前往，向民眾遊說辦理台灣居民居住證。辦證過程中，要求民眾提交大量個人資料，如指紋、人臉辨識等敏感資訊，甚至涉及緊急聯絡人等隱私數據，被中國政府利用於其天眼系統，對台灣人在中國的行蹤進行全面掌控。

吳崢表示，中國從去年開始大力主導，由福建發出定居證，以及中國在海峽論壇會中強力推動、拉攏台灣人申辦中國銀行帳戶、手機門號及居住證，還有福馬同城通，祭出許多優惠包含交通折扣、金融優惠等，會讓民眾的人身安全以及個資產生很大風險。（編輯：楊蘭軒）1140103