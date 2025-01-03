民進黨告發違反利益迴避 簡賜勝競總：子虛烏有

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（中央社記者蕭博陽南投縣3日電）國民黨草屯鎮長補選參選人簡賜勝遭指家族企業「總福營造」標政府工程涉違反利益迴避，今天被民進黨南投縣黨部告發；對此，簡賜勝競選總部表示是子虛烏有、意圖使人不當選。

民進黨南投縣黨部主委陳玉鈴、縣黨部發言人陳紀衡具名，今天下午至南投地方檢察署告發簡賜勝違反公職人員利益衝突迴避法，縣黨部透過新聞稿表示，簡賜勝競選總部今天聲明中，認為總福營造可以依法競標承攬南投縣政府標案，卻又說若當上草屯鎮長，總福營造不能承攬草屯鎮公所工程，這2點聲明邏輯互相矛盾。

縣黨部表示，簡賜勝擔任南投縣議員難道不是公職，二等親內家屬難道沒在總福營造任職，簡賜勝競選總幹事周信利昨天受訪也承認，是簡賜勝兒子經營；縣黨部表示，若當議員期間都可如此無視利益衝突迴避等問題，民眾當然擔心若擔任鎮長會如何。

縣黨部表示，選舉是選賢與能，社會檢驗是必經過程，本於為民眾把關義務，縣黨部主委陳玉鈴直球對決，正式至南投地檢署遞狀，交由司法調查是否違反公職人員利益衝突迴避法，盼不會出現「南投版林姿妙」。

簡賜勝競選總部上午則召開記者會表示，總福營造是一家甲級營造公司，依規定可競標承攬公共工程，不是「簡賜勝家族」在承包工程，近年承攬標案包含台中市、彰化縣、南投縣政府，及經濟部水利署、交通部公路局相關工程，皆無關簡賜勝擔任縣議員的利益迴避。

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周信利說，簡賜勝在縣議員任內，依公職人員利益衝突迴避法，是限制縣議員不能承攬南投縣議會標案，但縣政府等標案則沒有限制，簡賜勝擔任縣議員，總福營造依法可以競標縣府標案；但若當上草屯鎮長，只要是草屯鎮公所標案，總福營造「都不能碰」。

周信利說，對手蔡姓參選人認識不清，亂扯一家甲級營造公司承攬工程與簡賜勝有利益衝突迴避問題，這些都是子虛烏有，已違反公職人員選舉罷免法散布不實言論意圖使人不當選，對方若再提出這種說法，簡賜勝競選總部將委請律師依法追訴。（編輯：謝雅竹）1140103