「臺灣尚勇」春聯熱門 蔡其昌再發10萬份幸福小紅包

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北5日電）世界12強棒球賽台灣隊奪冠，身兼中華職棒大聯盟會長的民進黨立委蔡其昌印製30萬份「臺灣尚勇」春聯引發民眾踴躍索取，今天公布新年期間將在台中市各大宮廟，發放10萬份「臺灣尚勇」幸福小紅包。

今年世界12強棒球賽台灣隊奪冠，掀起全台瘋棒球熱潮，為感謝球迷熱情應援，蔡其昌印製30萬份「臺灣尚勇」春聯，供民眾索取反應熱烈，並已全面上架「臺灣尚勇」春聯電子檔，讓所有喜歡的人都可以得到春聯。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

蔡其昌透過新聞稿表示，他已連續13年在新春期間推出「幸福小紅包」，今年將結合世界12強賽事熱潮，印製10萬份「臺灣尚勇」幸福小紅包，不僅融入棒球元素，更攜手台派插畫家b.b.，將Q版的蔡其昌與台灣隊球員畫上小紅包。

蔡其昌指出，今天才剛在臉書上公布，就引來大量網友留言、敲碗索取，預計過年期間他將會到台中市各大宮廟發送給民眾，後續發送的時間與地點等資訊，將會公布在社群平台上，邀請所有民眾、球迷過年一起走春。（編輯：蘇志宗）1140105