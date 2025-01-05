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「臺灣尚勇」春聯熱門 蔡其昌再發10萬份幸福小紅包

2025/1/5 15:08（1/5 15:21 更新）
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民進黨立委蔡其昌已連續13年在新春期間推出「幸福小紅包」，今年結合世界12強賽事熱潮，印製10萬份「臺灣尚勇」幸福小紅包，不僅融入棒球元素，將Q版的蔡其昌與台灣隊球員畫上小紅包。（蔡其昌辦公室提供）中央社記者陳俊華傳真 114年1月5日
民進黨立委蔡其昌已連續13年在新春期間推出「幸福小紅包」，今年結合世界12強賽事熱潮，印製10萬份「臺灣尚勇」幸福小紅包，不僅融入棒球元素，將Q版的蔡其昌與台灣隊球員畫上小紅包。（蔡其昌辦公室提供）中央社記者陳俊華傳真 114年1月5日
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（中央社記者陳俊華台北5日電）世界12強棒球賽台灣隊奪冠，身兼中華職棒大聯盟會長的民進黨立委蔡其昌印製30萬份「臺灣尚勇」春聯引發民眾踴躍索取，今天公布新年期間將在台中市各大宮廟，發放10萬份「臺灣尚勇」幸福小紅包。

今年世界12強棒球賽台灣隊奪冠，掀起全台瘋棒球熱潮，為感謝球迷熱情應援，蔡其昌印製30萬份「臺灣尚勇」春聯，供民眾索取反應熱烈，並已全面上架「臺灣尚勇」春聯電子檔，讓所有喜歡的人都可以得到春聯。

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蔡其昌透過新聞稿表示，他已連續13年在新春期間推出「幸福小紅包」，今年將結合世界12強賽事熱潮，印製10萬份「臺灣尚勇」幸福小紅包，不僅融入棒球元素，更攜手台派插畫家b.b.，將Q版的蔡其昌與台灣隊球員畫上小紅包。

蔡其昌指出，今天才剛在臉書上公布，就引來大量網友留言、敲碗索取，預計過年期間他將會到台中市各大宮廟發送給民眾，後續發送的時間與地點等資訊，將會公布在社群平台上，邀請所有民眾、球迷過年一起走春。（編輯：蘇志宗）1140105

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