柯建銘委任律師提告 徐巧芯：法院見

（中央社記者王揚宇、王承中台北6日電）國民黨立委徐巧芯指控民進黨立法院黨團總召柯建銘，透過自己隨扈投資大陸，引發討論。柯建銘今天表示，將委任律師向台北地檢署遞狀，控告徐巧芯等人刑事加重誹謗。

對此，徐巧芯表示，她沒有說柯建銘是中共同路人已經很給面子，結果柯建銘還好意思轉過頭來扣她紅帽子，說她違反國安法。柯建銘等人欠錢不還，被對方律師發律師函警告，而身為柯建銘隨扈的彭智青卻能在20天內拿出新台幣2500萬元現金透過支票還款，其背後的金主、金流又是什麼。她說，「要告儘管告，到時候法院見」。

徐巧芯4日指柯建銘透過自己隨扈投資大陸，批柯建銘是真正的中共同路人。柯建銘當天晚間表示，相關媒體與徐巧芯等人以不實訊息抹黑他，惡劣至極，他必定提告，並預告相關人士法院見。

柯建銘今天在臉書撰文指出，他將委任律師向台北地檢署遞狀控告徐巧芯、媒體人吳子嘉等人刑事加重誹謗，並向台灣高等檢察署遞狀控告徐巧芯等人與中國串謀，涉犯國安相關法律。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

柯建銘也說，他已於去年8月23日及27日公開聲明，已經善盡告知義務，有關徐巧芯等人近日指涉皆為不實訊息，背後皆為中國操弄，意圖製造台灣社會的紛亂，切勿再轉傳，無奈徐巧芯等人無視他的警告，繼續散播不實謠言，因此他絕不姑息。

對於柯建銘提告，徐巧芯指出，她只是看到新聞後持續追蹤，發現其中有可疑之處，她所有接洽的對象都是中華民國國民，沒有涉及任何有中國大陸官方色彩的人，這跟中國大陸有什麼關係，跟違反國安法有什麼關聯， 完全就是柯建銘在胡謅，「要告儘管告，到時候法院見」。（編輯：翟思嘉）1140106