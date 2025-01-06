綠：藍白昔互控貪腐今聯手上街批司法 這是笑話

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（中央社記者葉素萍台北6日電）民進黨發言人卓冠廷今天說，國民黨主席朱立倫宣布要響應台灣民眾黨發起的「釘孤支」抗議活動，白藍兩黨昔互控貪污腐敗，如今居然要手牽手上街控訴司法打壓、互相掩飾貪腐，真是笑話中的笑話。

民進黨發言人吳崢、卓冠廷今天召開「破壞司法正義元兇，藍白聯手上街挺貪腐」記者會。

吳崢表示，民眾黨發出動員令，號召全國群眾在司法節「釘孤支」（單挑），國民黨主席朱立倫也發聲響應，但國民黨、民眾黨兩黨的從政要角、核心黨員涉貪，絕大多數經過法院判刑認證，藍白不去檢討自家黨內貪腐，居然要上街攻擊司法，說白了就是護航貪腐、挺貪腐。藍白公然向全國民眾表達，若司法辦藍白，就要攻擊司法，把貪腐合理化的行徑，非常荒謬。

卓冠廷表示，白藍兩黨昔互控貪污腐敗，如今居然要手牽手上街控訴司法打壓、互相掩飾貪腐，真是笑話中的笑話。

卓冠廷說，國民黨指控民進黨「針對在野黨領袖以及縣市首長清算鬥爭與政治追殺」，但前台北市長柯文哲的京華城案是由國民黨議員游淑慧主導議會調查委員會，也遭前市長郝龍斌公開直指容獎840%是史上最高，政治獻金案更是由國民黨議員鍾小平告發；高虹安的詐領助理費案也是由同屆競選新竹市長的國民黨候選人林耕仁舉發。

卓冠廷表示，近期涉貪被判刑的宜蘭縣長林姿妙，在競選連任宜蘭縣長期間也是被民眾黨候選人陳琬惠指控包庇、圖利，還反遭林姿妙提告。白藍兩黨有利益糾紛時就互控、互告發，轉個身就像轉世一樣，手牽手上街頭怪民進黨，連算帳對象都會找錯人，難怪政治獻金帳務搞得一團亂。

吳崢說，朱立倫若要攻擊司法，甚至號召群眾上街，就要有本事講清楚，林姿妙的犯罪事證哪一條不存在，林姿妙來源不明的800萬金流所為何來，請朱立倫出面說明。

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吳崢指出，在京華城案的起訴書中，載明國民黨市議員應曉薇收受國民黨前中常委沈慶京賄款，在市議會向北市府、向公務員施壓，收賄金額前後超過5000萬以上，分別匯入應曉薇實質掌控的5個協會，賄款金流清清楚楚。朱立倫帶頭攻擊司法，就是國民黨昭告全台灣，國民黨就是貪腐政黨。

吳崢表示，去年台北市台智光案，國民黨台北市議員陳重文被判刑8年6個月，罪名包括圖利罪、偽造文書與資本不實罪，判決指出陳重文利用議員身份撮合廠商，對社會局施壓，假公濟私，與台智光、康立錡共享獲利。國民黨種種貪污腐敗事證，資訊都在網路上公開。（編輯：林淑媛）1140106