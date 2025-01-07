壯世代促進法三讀 吳春城：以產業發展解決高齡問題

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（中央社記者陳俊華台北7日電）立法院會今天三讀通過壯世代促進法，力推這項法案的民眾黨立委吳春城說，本法具跨社會、跨黨派、跨部會、跨領域、跨世代等五大特點，是以產業發展手段，來解決高齡問題，也為高齡少子化的台灣找到可長可遠的出路。

壯世代政策與產業發展促進法（壯促法）三讀條文明定，「壯世代」指55歲以上有工作能力及意願的國民；政府應於本法施行後2年內發布國家壯世代人口政策白皮書，並定期依其績效及國內外情勢發展定期檢討。

領銜提案壯世代促進法的吳春城透過新聞稿表示，台灣的高齡化問題已跑在世界前端，55歲以上人口已超過800萬人；壯世代的出現，以社會議題帶動高齡化的正向社會運動，也將讓處於「高齡化」及「少子化」兩大問題的台灣，找到一條可長可遠的出路。

吳春城說，壯促法具跨社會、跨黨派、跨部會、跨領域、跨世代等五大特點，更重要的是過去對高齡社會的解方都是「社會資源的爭奪」，但壯促法卻是以產業發展手段，來解決高齡問題。

吳春城指出，在壯促法立法後，接下來就是公、私部門如何掌握「壯世代三支箭」充分配合、相輔相成，具體作為包括經濟部的壯世代產業認定與發展、金管會的壯世代金融措施與上市櫃公司永續作為、國科會的壯世代科技計畫與商品需求調研。

吳春城表示，另外還有勞動部的壯世代就業環境與退休準備、數發部的數位落差弭平、衛福部的第三人生理念宣揚、教育部的第三人生大學、運動部的全民運動、文化部的消費文化再造、以及國發會的整體壯世代政策規劃與協調等。

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吳春城說，過去50年台灣增加將近1000萬人，形成以青少年為主的正金字塔型的人口結構，未來50年台灣將減少將近1000萬人，形成以高齡者為主的倒金字塔型社會，整個法令制度、產業結構、文化觀念都需要全盤更新。

吳春城表示，期待各委員會的立委們能在不同領域的議題上一起合作推動，打造台灣新時代的社會模式，持續為世界做出貢獻，也期待透過大家的努力，共同為台灣歷史寫下新的一頁，一起壯世代、壯台灣。（編輯：蘇龍麒）1140107