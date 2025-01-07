陸軍春節戰備演練 陸空協同戰力場面震撼

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（中央社記者吳書緯新竹7日電）為防範敵軍特攻，陸軍今天在新竹湖口進行實戰化「重要目標應援作戰」演練，出動CM-11戰車與雲豹甲車等地面裝備，與阿帕契攻擊直升機、黑鷹直升機等進行協同作戰，現場爆炸聲隆隆、場面震撼，展現各兵種協同作戰訓練成果。

為使民眾瞭解國軍官兵春節期間落實戰備整備、戮力守護家園的精實戰力，國防部今天起舉行「民國114年春節加強戰備媒體邀訪」活動，上午赴湖口營區採訪陸軍裝甲542旅等單位執行實戰化重要目標應援作戰演練。

演練採縮短距離、實兵不實彈的方式演練，並以TNT炸藥、空包彈與煙霧彈等裝置模擬戰場情境，使得操演場地硝煙四起、砲聲隆隆，搭配陸航AH-64E阿帕契攻擊直升機、UH-60M黑鷹直升機從樹梢高度飛越，讓演練場景更趨向實戰情境。

演練模擬敵特攻對新竹地區重要目標襲擾，敵軍潛伏特工奪取、佔領多處重要目標，國軍第三作戰區即啟動應變機制，電令地區戰備部隊遂行應援作戰任務，先後進行先制戰鬥、攻擊發起、包圍攻擊及戰場追擊等課目演練。

由裝甲542旅所擔任的戰備部隊接獲作戰命令後，首先監偵排運用中科院研發的無人機干擾槍，干擾敵方的無人機，後續以戰術型近程無人飛行載具對敵偵察，判明敵軍動態及主力所在位置，之後以迫砲火力實施攻擊前準備射擊，以及阿帕契攻擊直升機及拖式飛彈車模擬進行火力制壓，摧毀敵堅固設施。

陸航UH-60M黑鷹直升機載運特戰分隊機降投入作戰，掩護CM-11戰車與機步排等主力部隊發起攻擊，機步排的雲豹甲車之後超越CM-11戰車，機步排的官兵從雲豹八輪甲車實施下車戰鬥，藉由機槍火力射擊掩護特戰分隊進入模擬的房舍進行逐屋搜索以及限制空間戰鬥（CQB），伺機削弱敵軍戰力。

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演練末段，由陸軍地面部隊協同陸航分遣隊的AH-64E阿帕契攻擊直升機等對潰退敵軍進行戰場追擊，CM-11戰車展現高速機動能力清剿殘餘敵軍，最後陸軍的優勢火力壓制下，成功肅清入侵敵軍。

第三作戰區指出，這次演練以「實戰化訓練」為核心，置重點於指揮管制、無人機應處、戰場情監偵、火力追擊及限制空間戰鬥等項目，除驗證部隊在現代化戰爭中快速應變與協同作戰能力外，更展示了近年來戰備整備優化成果，彰顯國軍在應對挑戰、提升戰力上的持續突破。（編輯：蘇龍麒）1140107

為防範敵軍特攻，陸軍7日在新竹湖口進行實戰化「重要目標應援作戰」演練，現場爆炸聲隆隆、場面震撼。圖為UH-60M黑鷹直升機支援作戰。中央社記者王飛華攝 114年1月7日