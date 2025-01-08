爆前市府秘書長交京華城資料 陳智菡：北檢妨害秘密

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（中央社記者郭建伸台北8日電）媒體報導，檢廉發現前台北市政府秘書長陳志銘去年將京華城案資料交給民眾黨團主任陳智菡，遭質疑行政不中立。陳智菡表示，陳志銘僅給她網路上公布的會議紀錄，並不構成串證與行政不中立，反批北檢妨害秘密。

自由時報今天報導，指檢廉偵辦京華城案，發現陳志銘曾在去年4月28日將京華城相關資料交付給陳智菡，甚至還在晚上與柯文哲商討因應對策，此舉遭民進黨台北市議員簡舒培質疑行政不中立，並要求蔣市府懲處。

陳智菡今天上午受訪表示，當時根本還沒進入司法偵辦，所謂的串證說根本不存在，也沒有串證的理由；其次，陳志銘當時給她的資料只是網路上的會議紀錄與公開資訊，一般民眾只要瀏覽台北市政府都委會的網站就能下載。

陳智菡表示，去年4月時，媒體與議員已在炒作京華城案，由於需要新聞回應，於是她詢問以前在台北市府的同事有無相關資料；但陳志銘並不負責京華城案，也只有給她公開的會議紀錄而已。

陳智菡表示，陳志銘並不是只聯絡此事，因為過去彼此是同事，也是朋友，難道離開一個職場就不能跟前同事聯絡嗎，這樣完全是違反人性的作法。

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陳智菡指出，若這些會議紀錄不構成串證與洩密，也不構成行政不中立，那倒是要請教北檢為何要放出這些訊息，難道是在妨害秘密嗎，司法人員能夠用別人的簡訊放話嗎。

陳智菡批評，北檢將簡訊去脈絡化放給特定媒體，藉此做文章，讓她對司法濫權心生恐懼，況且這些簡訊跟案情毫無關係。（編輯：蘇志宗）1140108