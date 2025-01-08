加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
麻疹中部醫院群聚擴大民眾爭打疫苗 疾管署：大流行機會不大
首頁 / 政治

林右昌稱未具體討論罷免 李彥秀：民進黨唱雙簧

2025/1/8 16:21
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉冠廷台北8日電）民進黨立法院黨團總召柯建銘提「雙罷」，民進黨秘書長林右昌則說黨內未具體討論罷免。國民黨文傳會主委李彥秀今天表示，明眼人都知道，民進黨是站在第一線操作「惡罷」、唱雙簧，國民黨會有因應策略，不會坐以待斃。

民進黨立法院黨團總召柯建銘主張罷免立法院正副院長韓國瑜、江啟臣及41席國民黨區域立委，民進黨秘書長林右昌今天表示，府院黨沒有具體討論罷免，黨團在第一線作戰，總召跟個別立委意見都尊重。

李彥秀在國民黨中常會後受訪指出，民進黨就是玩兩面手法，一方面讓柯建銘、陳時中喊大罷免，一方面又說沒有，所謂的罷免都是社會力的動員，這明眼人都看得出來。面對這樣的狀況，民進黨丟出什麼樣的球，國民黨一定會有因應的策略跟作為，不會坐以待斃。

至於有媒體報導，國民黨主席朱立倫下午召集黨務主管與國民黨團幹部開會，商討反制罷免對策，李彥秀則回應，每週中常會的前後，朱立倫或秘書長黃健庭都會針對時事、輿情狀況發展與立法院的運作，交換意見。

對於朱立倫稍早在中常會上提到，國民黨將備戰不求戰、以戰止戰，這是否是採精準罷免或大罷免的形式，李彥秀說明，黨內或基層一定會有許多不同的聲音，希望國民黨要大罷免、或用反惡罷的方式做不同的一些策略，國民黨有18套劇本來因應，國民黨會強硬起來，面對民進黨的大惡罷。

google news透過 Google News追蹤中央社

此外，就在中常會後，發生一段插曲，中常委孫健萍在受訪時宣布參選國民黨主席，強調要讓國民黨成為真正平民參政的政黨，扭轉以往國民黨給年輕人的權貴政黨的刻板印象。

但就在孫健萍闡述參選聲明後，另一位中常委何鷹鷺突然來到現場，稱孫健萍破壞國民黨名聲，並表示一定將孫健萍送考紀會處分。不過，兩人僅短暫隔空叫陣後便各自離去，未擴大衝突。（編輯：翟思嘉、張若瑤）1140108

李彥秀
柯文哲再遭羈押 藍：司法屢做不同裁決難取信於民韓國瑜感謝總統咖啡邀請強調互信 藍委籲邀在野黨主席
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

108
更多編輯台推薦新聞：