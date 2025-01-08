林右昌稱未具體討論罷免 李彥秀：民進黨唱雙簧

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（中央社記者劉冠廷台北8日電）民進黨立法院黨團總召柯建銘提「雙罷」，民進黨秘書長林右昌則說黨內未具體討論罷免。國民黨文傳會主委李彥秀今天表示，明眼人都知道，民進黨是站在第一線操作「惡罷」、唱雙簧，國民黨會有因應策略，不會坐以待斃。

民進黨立法院黨團總召柯建銘主張罷免立法院正副院長韓國瑜、江啟臣及41席國民黨區域立委，民進黨秘書長林右昌今天表示，府院黨沒有具體討論罷免，黨團在第一線作戰，總召跟個別立委意見都尊重。

李彥秀在國民黨中常會後受訪指出，民進黨就是玩兩面手法，一方面讓柯建銘、陳時中喊大罷免，一方面又說沒有，所謂的罷免都是社會力的動員，這明眼人都看得出來。面對這樣的狀況，民進黨丟出什麼樣的球，國民黨一定會有因應的策略跟作為，不會坐以待斃。

至於有媒體報導，國民黨主席朱立倫下午召集黨務主管與國民黨團幹部開會，商討反制罷免對策，李彥秀則回應，每週中常會的前後，朱立倫或秘書長黃健庭都會針對時事、輿情狀況發展與立法院的運作，交換意見。

對於朱立倫稍早在中常會上提到，國民黨將備戰不求戰、以戰止戰，這是否是採精準罷免或大罷免的形式，李彥秀說明，黨內或基層一定會有許多不同的聲音，希望國民黨要大罷免、或用反惡罷的方式做不同的一些策略，國民黨有18套劇本來因應，國民黨會強硬起來，面對民進黨的大惡罷。

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此外，就在中常會後，發生一段插曲，中常委孫健萍在受訪時宣布參選國民黨主席，強調要讓國民黨成為真正平民參政的政黨，扭轉以往國民黨給年輕人的權貴政黨的刻板印象。

但就在孫健萍闡述參選聲明後，另一位中常委何鷹鷺突然來到現場，稱孫健萍破壞國民黨名聲，並表示一定將孫健萍送考紀會處分。不過，兩人僅短暫隔空叫陣後便各自離去，未擴大衝突。（編輯：翟思嘉、張若瑤）1140108