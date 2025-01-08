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韓國瑜勉台商：眼中沒有藍綠白 心中只有台灣情

2025/1/8 17:27（1/8 17:51 更新）
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立法院長韓國瑜（2排右4）8日下午接見「日本台灣商會聯合總會回國訪問團」，向訪賓表達歡迎之意，並與總會長東鄉清龍（2排右5）等合影。中央社記者郭日曉攝 114年1月8日
立法院長韓國瑜（2排右4）8日下午接見「日本台灣商會聯合總會回國訪問團」，向訪賓表達歡迎之意，並與總會長東鄉清龍（2排右5）等合影。中央社記者郭日曉攝 114年1月8日
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（中央社記者范正祥台北8日電）立法院長韓國瑜今天接見「日本台灣商會聯合總會回國訪問團」總會長東鄉清龍一行時表示，台灣是台商的娘家，他期勉在世界各地的台商「眼中沒有藍綠白，心中只有台灣情」。東鄉清龍致詞時說，台商心繫台灣，「台灣好，台商好」。

東鄉清龍下午率團到立法院拜會韓國瑜。國民黨立委洪孟楷、民進黨立委邱議瑩、民眾黨立委吳春城在場，代表各黨團一同接待外賓。邱議瑩說，歡迎台商回台走走看看，故鄉格外溫暖。

韓國瑜致詞時盛讚台商在海外努力奮鬥，潛力巨大，不論人在哪裡，對於台灣都有一分牽掛，他要代表立法院對台商表示感謝，歡迎台商多回台灣走走聚聚。

韓國瑜並提及，台灣在國際貿易上不能當孤兒，很需要台商在海外的人脈，向世界各國反映台灣希望參與國際組織的意願，也宣揚台灣的民主。

談及台商的成功幫助了台灣推進與世界各國的關係，韓國瑜以台日關係為例指出，雙邊水乳交融，包括在經貿、文教、體育交流等各方面，都非常好。

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致詞時，韓國瑜說，他以一句話、14個字，希望台商放在心裡，「眼中沒有藍綠白，心中只有台灣情」，人在海外扎根、壯大，甚至已經歸化，大家都是一家人，能夠幫忙要儘量幫忙，相親相愛。

東鄉清龍代表訪問團致詞時說，台商心繫台灣，「台灣好，台商好」。他表示，此行回台拜訪很多地方，台灣有很好的技術和優秀的中小企業，台商可以扮演在海外的窗口，與各地政府的關係也很好。（編輯：翟思嘉）1140108

韓國瑜
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