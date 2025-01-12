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專訪／立陶宛前外長談為何挺台：因為我們了解自由價值
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高院駁回抗告 民眾黨表遺憾並支持柯文哲捍衛清白

2025/1/12 10:19（1/12 11:23 更新）
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台北地方法院審理京華城等案，前台北市長柯文哲（中）2日晚間再遭法院裁定羈押禁見，3日凌晨他戴著手銬，在法警戒護下步上囚車。中央社記者鄭清元攝 114年1月3日
台北地方法院審理京華城等案，前台北市長柯文哲（中）2日晚間再遭法院裁定羈押禁見，3日凌晨他戴著手銬，在法警戒護下步上囚車。中央社記者鄭清元攝 114年1月3日
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（中央社記者陳俊華台北12日電）高院11日深夜公布駁回京華城案被告前台北市長柯文哲抗告。民眾黨今天表示遺憾與痛心難過，質疑高院明知檢方證據薄弱，卻仍執意屈從上意、積極協助檢方；在最艱難時刻，民眾黨會全力支持柯文哲捍衛清白。

京華城案被告前台北市長柯文哲、威京集團主席沈慶京、前台北市長辦公室主任李文宗、國民黨台北市議員應曉薇不服遭台北地院裁定羈押禁見，提起抗告。台灣高等法院11日深夜認定抗告無理由，駁回抗告，4人羈押禁見確定。

台灣民眾黨透過媒體群組表示，在柯文哲及律師團已逐一說明毫無逃亡動機與可能，更無串證疑慮的情況下，高院法官竟視若無睹，執意配合北檢在起訴後，企圖在審判程序中透過押人取供的侵害人權手段，補強北檢證據薄弱的起訴，令人無法接受。

民眾黨說，過去4個多月一連串的司法動作，政治辦案斧鑿斑斑，更罔顧公民社會強烈批判質疑的聲浪，漠視人民要求司法正義的訴求，台灣司法墮落至此，令人難過與痛心。

民眾黨表示，全案經4個月偵查，搭配操弄輿論炒作，及抄家滅黨式的偵辦，在偵查完結正式起訴後，硬要持續羈押禁見，不僅剝奪人身自由，更嚴重侵害柯文哲的防禦權與公平審判的要求，讓民眾黨及關心司法人權的民眾都難以接受。

民眾黨質疑，在經過翻天覆地、壓人取供的偵辦，高院仍然認為有勾串之虞，莫非高院已明知檢方辦案有問題、證據薄弱，卻仍執意屈從上意、積極協助檢方。

民眾黨指出，昨天有超過10萬人民站上街頭，展現捍衛司法正義的決心；據民調也有逾4成民眾認為檢方證據不夠充分。政治辦案的黑手讓高院做出與社會高度脫節的判決，也看見「綠色威權、司法不公」的壓迫。

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民眾黨說，正告總統賴清德停止將司法作為個人攻擊政治對手的工具，還給台灣社會基本的公平正義；也請民進黨主席賴清德停止迫害打壓在野監督力量，別再殘害台灣民主，不要忽視人民捍衛司法正義、追求社會公義的決心與勇氣。

民眾黨表示，在最艱難的時刻會全力支持柯文哲捍衛清白，也將陪伴所有支持者勇敢前進。民眾黨強調，將全力作為人民的後盾，捍衛司法、守護台灣的決心，永不退縮。（編輯：蘇志宗）1140112

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