立委擬修設第3副市長門檻 劉世芳：鼓勵設籍台北市

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（中央社記者陳俊華台北13日電）立委提案刪除地方制度法直轄市得設第3名副市長的250萬人口門檻。內政部長劉世芳今天說，提案的立委可能是想處理下一屆市長任期時，如果台北市人口低於250萬人時，因此要修法改變；她還是鼓勵台北市設籍可達250萬人，就沒涉及修法問題。

現行地方制度法規定，直轄市置副市長2人，人口數在250萬人以上的直轄市，得增置副市長1人。其中，台北市人口數在民國111年3月底跌破250萬人，直到疫情趨緩後，112年5月底才突破250萬人；但113年8月剩下250萬2093人，113年9月起再度跌破250萬人。

國民黨立委李彥秀、徐巧芯提案修正地方制度法第55條，刪除250萬人門檻，將直轄市副市長由2人增為3人；李彥秀也提案修正地方制度法第56條，人口數達全國總人口數2%以上的縣市，得增設副縣（市）長1人。

立法院內政、司法及法制委員會今天審查地方制度法部分條文修正草案，邀內政部長劉世芳等人列席。劉世芳會前受訪時表示，台北市現在有第3位副市長，而台北市目前人口數249萬200人。

劉世芳說，提案的立委可能是想處理下一屆市長任期時，如果台北市人口低於250萬人時，因此要修法改變；她還是鼓勵在台北市的設籍人口可以達到250萬人，就沒有涉及修法問題。

劉世芳指出，至於人口數達全國總人口數2%以上的縣市可增設副縣長1人部分，據內政部調查在財政上恐須增加新台幣500萬元到700萬元左右經費，是否會達到縣市政府施政方面比較好的效能，還是要跟縣市政府好好溝通會比較好。

劉世芳口頭報告時表示，若依李彥秀提案修法，目前僅有彰化縣、屏東縣、雲林縣、新竹縣、苗栗縣、嘉義縣、南投縣等7縣市得設置副縣長2人，是否妥當，有待討論及凝聚共識。

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另外，網紅八炯拍攝的「中國統戰紀錄片」揭露中國以補助及可取得貸款等手段，誘拉台灣民眾申辦中國身分證，中間人並稱已有十幾萬台灣人領有中國身分證。

劉世芳說，目前內政部查察有中國身分證的少於10人；如果認為有人拿中國身分證在台灣從事不法行為，鼓勵向內政部檢舉；網紅提到在新北、台中有據點幫忙辦中國身分證，是否涉及違法問題，內政部會查清楚。（編輯：蘇志宗）1140113