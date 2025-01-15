立委關切次長當8個月就退休 連錦漳：個人因素

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（中央社記者林敬殷台北15日電）經濟部次長連錦漳日前以健康因素請辭獲准，引發外界好奇。朝野立委今天在經濟、財政聯席委員會紛紛表達關切，國民黨立委賴士葆問退休是否因「長官太兇？」影射是經濟部長郭智輝問題，連錦漳連忙澄清否認，請辭是個人因素，雖然要為國家打拚，但也要照顧家庭。

立法院經濟、財政委員會聯席會議審議行政院「產業創新條例部分條文修正草案」等案，不分朝野立委都對列席備詢的連錦漳表達關心。

首位質詢的民進黨立委邱議瑩就說，很高興還可以在這裡看到你，台下即傳一陣笑聲。隨後質詢的國民黨立委呂玉玲則說，你辛苦了，至少現在可以過個好年。民眾黨立委張啓楷表示，恭喜要退休了。民進黨立委郭國文說，這麼早退休，是國家的損失，甚至在稍後質詢中還說，「都要退休了，問你這個實在是沒意思」，台下又是一陣笑聲，連錦漳也笑出來。

朝野立委都是一、兩句話帶過，輪到國民黨立委賴士葆質詢時問，「你年紀輕輕為什麼要離開？」

連錦漳表示，身體撐不住。賴士葆說，才60幾歲，還不到65歲，小毛頭一個。

連錦漳說，沒有啦，真的是身體撐不住，一天只睡不到4小時，他自己公務員已當了36年了。

賴士葆追問，「是長官太兇？」連錦漳在台下一片笑聲中表示，是他個人因素，「你們都給人家誤會」。賴士葆問，「部長有沒有挽留你？挽留你幾次？」

連錦漳表示，挽留N次，部長有要他留下來打拚。但是他身體真的撐不住，他妻兒替他受苦，雖然要為國家打拚，但是也要照顧家庭。

賴士葆又問，次長接多久？連說，約8個月。賴士葆立刻說，「你接這個是假的啦」，是過水的啦，如果真的想退，不會只做8個月，大家都是「巷仔內」，這其中必定有鬼。

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連錦漳立刻說，沒有鬼啦，總不能他做到倒下，「你們才來靈前燒香，再說早知道當初就讓你退」，先退才對，這才是對他好。

兩人一來一往的詼諧對話，引起在場笑聲不斷。不過，經濟部長郭智輝上任迄今，3位次長接連申請退休，引發外界討論。（編輯：蘇龍麒）1140115