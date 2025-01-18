吳思瑤籲搶救國家預算 民意才會讓藍白害怕

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（中央社記者溫貴香台北18日電）民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天表示，這次總預算審查有3大問題，分別是委員會中心主義被踐踏、沒有討論只有表決、表決前才會看到最終黑心議案。她呼籲，國家預算大家一起搶救，下週表決也要靠公民團體團結捍衛預算，只有民意才會讓藍白害怕。

立法院院會17日審查114年度中央政府總預算案，表決通過藍白通案提案，刪減新台幣939億7500萬元。國民黨團首席副書記長王鴻薇今天表示，民進黨指控在野黨不肯實質討論預算，但協商中民進黨團總召柯建銘冗長發言中，沒有1個字談到預算問題，民進黨才是不想實質討論，只想造謠。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤下午受訪回應，總預算協商一開始柯建銘依照數十年建立的預算審查經驗提出建議，等於柯建銘也在教在野黨，但王鴻薇、民眾黨團總召黃國昌完全不聽，只會罵民進黨。

吳思瑤說明，不論藍綠誰執政，6年來刪減預算的平均數字是1.19%，每年平均刪減約200多億元，沒有超過300億元，這還是完整審查的前提，完整的刪減結果，昨天只表決藍白聯手總預算刪減第1案，939億元、3%，各種預算就沒了，未來會刪到幾千億元，沒有人知道。

吳思瑤指出，總預算審查有3大問題，第一，委員會中心主義被踐踏，8個委員會審查的預算全部被推翻，現在重新再來。第二，沒有討論只有表決，從一開始2900多案，藍白被罵翻就開始撤案，未來表決可能還有500、600案之譜，這些案子沒有經過實質、協商討論也就是直接表決。

第三，表決前，才會看到黑箱的最終版本，這屆立法院創下許多重要法案與這次總預算案不討論就表決，表決黑箱議案，委員會完全被閹割、踐踏。

吳思瑤提到，媒宣費被狂砍狂刪，對岸的國台辦第一時間發布新聞肯定立法院刪減民進黨執政的媒宣費用，這不就是中國要的。為什麼這一個預算的刪減案，讓所有的媒體專業界都跳出來反對，如今媒體形同被掐住了脖子、被堵上了嘴巴。

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吳思瑤質疑，國民黨協助中國讓台灣的民主言論噤聲，影響媒體的發展，媒宣費被大量刪減凍結，被說是因為綠友友，才不是這麼一回事，看到的是這些紅友友在替中國，讓台灣媒體噤聲。

此外，吳思瑤強調，行政院捍衛國家預算，有預算才能施政，當然要對被砍預算做出說明。她並感謝公民社會集體自救，自己國家自己救，國家預算大家一起搶救，跨領域串連讓藍白縮手大幅撤案。不過，藍白依舊站在民意對立面，下週表決也要靠公民團體團結捍衛預算，只有民意才會讓藍白害怕。（編輯：張若瑤）1140118