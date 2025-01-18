簡賜勝贏得草屯鎮長補選 致謝許淑華有肚量力挺

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（中央社記者蕭博陽南投縣18日電）國民黨草屯鎮長補選候選人簡賜勝今天獲勝，簡賜勝於開票後表示，「我挺蔡培慧、挺蔡英文選總統」，但這次仍遭民進黨無情打擊；南投縣長許淑華有肚量挺他參選，讓他很「感心」。

第19屆草屯鎮長補選今天投開票，據南投縣選舉委員會統計，選舉人數共8萬1283人，投票率50.68%，最終結果簡賜勝獲2萬6505票、蔡銘軒1萬4397票。開票結果提報南投縣選委會委員會議審定後公告當選人名單。

簡賜勝勝選後接受媒體聯訪表示，這次選舉對他打擊很大，面對不實抹黑、造謠，非常感謝草屯鎮民相信並一路支持他；當初他向南投縣長許淑華保證，得票可贏對方8000票，今天開票結果有更好票數，他會更加努力打造草屯鎮未來，並當一名很清廉鎮長。

簡賜勝在台上向支持者表示，前鎮長簡景賢過世後第3天一早8時多，許淑華就與鎮農會理事長林昆熠拜訪他，要他恢復國民黨籍出馬競選鎮長，他很「感心」，因為2022年許淑華競選縣長時，他沒有挺許淑華，如今許淑華有肚量要他出來參選，他感到不好意思又感動。

簡賜勝說，他要說實話，當時他力挺前民進黨立委蔡培慧選縣長，但這次補選，民進黨仍對他無情打擊，他父親簡沛霖無黨派，也曾獲聘任行政院政務顧問，他們力挺蔡培慧、挺蔡英文選總統，如今許淑華卻有肚量要他恢復黨籍、挺他參選，請支持者給許淑華掌聲。

許淑華說，這次補選說是縣長前哨戰有點太早；民進黨中央一直將這場補選視為大罷免前哨戰，如今簡賜勝高票當選，是不是能給民進黨一些啟發，希望民進黨政府提出更多福國利民政策，以這場補選主軸拉高到全國立委罷免議題，實際結果成為很失敗例子。

時任草屯鎮長簡景賢去年11月18日驟逝，由於剩餘任期未過半須補選，一時打亂下屆有意參選者步調，簡賜勝原本就有意競選下屆草屯鎮長，近1、2年加強布局，不過具國民黨籍的簡賜勝2014年起便以無黨籍身分競選南投縣議員，因此，國民黨很快拉簡賜勝「歸隊」。

簡賜勝接棒父親簡沛霖於2014年當選縣議員，2018年連任拿下9592票、2022年拿下8996票，2屆全縣第1高票，展現簡家地方經營成果與實力；地方人士說，若簡賜勝仍以無黨籍補選草屯鎮長，加上藍、綠各派選將，結果恐不利國民黨，因此，許淑華很快去拜訪簡賜勝，促成披上國民黨戰袍，許淑華也親任競選總部主委。

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時任總統蔡英文2020年曾參拜草屯紫微宮，管委會主委就是簡沛霖，當天簡賜勝也與蔡英文聊觀光、活化中興新村等議題，且簡沛霖也於蔡英文總統執政時期獲聘任行政院政務顧問；地方人士認為，簡家在地方「人和」、「藍綠通吃」，能吸引中立、偏藍選民支持。

國民黨南投縣黨部主任委員楊麗川向中央社記者表示，草屯鎮共27里，其中26名里長支持簡賜勝，鎮民代表會也力挺，展現簡賜勝的人和；楊麗川也說，簡賜勝「是自己人」，許淑華很快出手整合藍軍力量，加上草屯選區國民黨縣議員支持，推出最優秀人選。（編輯：謝雅竹）1140118