草屯鎮長補選 蔡銘軒提加保團體險等福利政策

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（中央社記者吳哲豪南投縣17日電）南投草屯鎮長補選，民進黨參選人蔡銘軒開記者會提4大福利政策，為鎮民加保團體意外險、鎮民消費券調高為2000元、0至3歲每月發放2000元及重陽敬老金調高為5000元。

草屯鎮長簡景賢11月18日驟逝，鎮長職位須補選，民進黨提名黨籍南投縣議員蔡銘軒參選，國民黨南投縣黨部日前宣布徵召具國民黨籍、但一直以無黨籍當選南投縣議員的簡賜勝歸隊投入補選。

蔡銘軒今天在黨籍立委陳秀寳、何欣純等人陪同下，開記者會宣布4大福利政策，蔡銘軒說，當選鎮長後要幫鎮民投保團體意外險，當鎮民遭遇意外事故時，意外險能協助鎮民度過難關。

蔡銘軒指出，除了幫鎮民保險外，也主張明年1月公所發放的鎮民消費券新台幣600元調高為2000元，以促進草屯經濟活絡，吸引鎮民消費；另外為鼓勵鎮民生育，減輕經濟負擔，0至3歲的幼兒，公所每月發放扶幼津貼2000元；重陽敬老金也從3000元調高為5000元。

蔡銘軒表示，所提出的福利政策財源，都來自商場租金、停車場租金及公設場館租金等收入，每年金額合計近2億元，如當選鎮長，會將這些收入妥善運用，回饋給鄉親。

陳秀寳則說，從蔡銘軒的政見可以看出他對草屯鄉親的疼惜之心，這項政策能讓鄉親及時獲得有效的資源及幫助，協助鎮民渡過難關。（編輯：郭諭儒）1131217