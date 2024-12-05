草屯鎮長補選 蔡銘軒提政見：0至3歲公所一起養

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（中央社記者蕭博陽南投縣5日電）民進黨南投縣議員蔡銘軒今天登記參加草屯鎮長補選，他提出0歲至3歲發放扶幼育兒津貼、草屯鎮消費券增加至2000元、敬老禮金逐年提高、活化公有土地等政見，盼鎮民選賢與能。

已故草屯鎮長簡景賢11月18日驟逝，南投縣選舉委員會定民國114年1月18日舉行鎮長補選投票，國民黨徵召南投縣議員簡賜勝；民進黨徵召縣議員蔡銘軒參選。蔡銘軒下午由民進黨立委羅美玲、多名黨籍鄉鎮長、縣議員陪同至草屯鎮公所登記參選，完成後也為簡景賢默哀。

羅美玲表示，鎮公所外幾百公尺是簡景賢治喪場所，因此他們沒有勞師動眾、旗海飄揚，這是對簡景賢與家屬最大敬意。民進黨南投縣黨部主委陳玉鈴說，人生無常，優秀的簡景賢就這樣離開，因此今天陪同蔡銘軒辦理登記的心情沉重，在簡景賢喪禮圓滿前，團隊不會插競選旗幟、投放廣告，以示對簡景賢尊重。

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蔡銘軒接受媒體聯訪表示，民主政治就是選賢與能，他有信心從政以來秉持初衷，做事不作秀、立志當政治家，不能變成政客。這次選草屯鎮長，必須要有新想法、新思維、想為草屯努力的魄力，大家可檢視他2018年首次參選縣議員政見，每一項都盡全力去努力。

蔡銘軒也提出政見表示，草屯鎮消費券規劃由新台幣600元增加至2000元，以活絡商機帶動地方繁榮；視鎮庫情況，敬老禮金逐年提高到新台幣5000元；針對0歲至3歲幼兒發放扶幼津貼，「0至3歲公所一起養」；為全鎮鎮民投保團體意外險；爭取鳥嘴潭人工湖回饋金全額回到草屯鎮庫，並爭取鳥嘴潭成為國家風景區。（編輯：李錫璋）1131205