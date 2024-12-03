投入草屯鎮長補選 蔡銘軒提政見：消費券增至2千

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（中央社記者蕭博陽南投縣3日電）有關草屯鎮長補選，民進黨南投縣黨部今天宣布徵召民進黨南投縣議員蔡銘軒參選，他說，草屯關鍵時刻，要勇於承擔，若當選除延續好政策，也會提高草屯鎮消費券額度至2000元。

草屯鎮長簡景賢11月18日驟逝，鎮長職位須補選，民進黨南投縣黨部今天宣布推派蔡銘軒參選，民進黨立法委員羅美玲與多名黨籍鄉鎮長、縣議員到場力挺，羅美玲說，大家很難過簡景賢驟逝，但草屯是大鎮，不能沒有首長，民進黨不能缺席補選，會全力以赴，期許選戰朝公平、正向、非負面進行，打一場優質選舉。

民進黨南投縣黨部主委陳玉鈴說，縣黨部要一一詢問黨內人士，最後決定徵召蔡銘軒參選，大家看得到蔡銘軒這幾年努力，也感謝前草屯鎮長洪國浩覺得應讓年輕人站出來創造新未來，期許蔡銘軒為草屯未來努力。

蔡銘軒說，面對突如其來選舉誠惶誠恐，一開始希望有其他優秀前輩參選，他也知道徵詢多名前輩都沒意願，經評估希望由他承擔，黨與他聊很久，多名同志也勸進，他是民進黨草屯新生代議員，也感念民進黨「民主小草」計畫栽培，草屯關鍵時刻他當然要勇於承擔。

蔡銘軒也提出施政願景表示，承諾以草屯鄉親需求為優先、承諾努力爭取中央資源建設草屯、努力推動民眾需要的公共建設與社會福利，也會延續簡景賢任內好政策，包含明年初將發放的草屯鎮消費券，他會努力從600元提高到2000元，也會推動鎮民團體意外險。

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蔡銘軒今年參選南投縣烏溪線區域立委，拚戰現任國民黨立委馬文君表現不俗，先前已被認為是草屯鎮長補選即戰力人才；國民黨南投縣黨部日前則宣布徵召具國民黨籍、但一直以無黨籍當選南投縣議員的簡賜勝「歸隊」投入補選；簡賜勝、蔡銘軒預計5日登記參選。

簡賜勝將邀南投縣長許淑華擔任競選總部主任委員，許淑華今天接受媒體聯訪說，民進黨徵召蔡銘軒參選是意料中的事，提醒簡賜勝雖是全縣議員最高得票，但依過去經驗，民進黨主席賴清德將帶「明星級」人員到草屯輔選、大軍壓境，而補選就是基本盤大動員，民進黨動員力道確實較強，國民黨不能掉以輕心。（編輯：謝雅竹）1131203