草屯鎮長補選蔡銘軒提2千消費券 簡賜勝指亂開支票

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（中央社記者蕭博陽南投縣5日電）國民黨南投縣議員簡賜勝今天登記參加草屯鎮長補選，有關對手民進黨蔡銘軒提草屯鎮消費券增至2000元，他說，不該為選舉亂開支票，但他將延續當選縣議員作法，捐選舉補助款。

草屯鎮長簡景賢11月18日驟逝，南投縣選舉委員會定於民國114年1月18日舉行補選投票，國民黨徵召南投縣議員簡賜勝、民進黨徵召縣議員蔡銘軒參選；簡賜勝今天由南投縣長許淑華、多名縣議員、里長、鎮農會、老人會等地方團體幹部陪同，到草屯鎮公所登記參選。

簡賜勝接受媒體聯訪說，若當選將接續完成簡景賢未實現政策，並與南投縣政府合作，讓草屯鎮民生活更好；有關蔡銘軒提出草屯鎮消費券增至2000元，他估算鎮庫可用約新台幣5億多元，若消費券加碼，要花2億元，他認為不該為選舉亂開支票浪費鎮庫存10多年公帑。

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簡賜勝邀許淑華擔任競選總部主任委員，許淑華對消費券加碼議題補充表示，蔡銘軒提出草屯鎮消費券加碼至2000元政見，南投地方檢察署日前才開會，特別關心草屯鎮長補選，在鎮公所既有政策加碼，「這樣算不算變相、政策買票」，南投地檢署可能需先釐清。

許淑華也說，簡賜勝當選議員是全縣最高票，基層實力不容小覷，很多鄉親期待簡賜勝出來競選鎮長，而簡賜勝也起跑一段時間，相關布局、架構很快就定位，因此面對這場選舉，國民黨不慌不忙、非常有節奏，但依經驗補選投票率約4成，請鄉親踴躍去投票。（編輯：李淑華）1131205