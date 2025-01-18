簡賜勝贏下草屯鎮長補選 國民黨：反映基層對民進黨厭惡

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（中央社記者劉冠廷台北18日電）南投縣草屯鎮長補選，國民黨候選人簡賜勝今天傍晚自行宣布當選。國民黨表示，這顯示基層民意一再反映出對於民進黨執政的厭惡與唾棄，總統賴清德應看清民意趨勢。

南投縣草屯鎮長補選，國民黨候選人簡賜勝今天傍晚自行宣布當選。正確當選名單以選舉委員會公告為準。

國民黨透過新聞稿表示，感謝草屯鎮鄉親對於國民黨及簡賜勝的支持。這樣的選舉結果，凸顯出台灣人民期待安居樂業、政局穩定，唾棄深化對抗，引發社會分裂的惡質政治操作。

國民黨指出，過去這段時間，民進黨大咖雲集強力輔選，民進黨全員動員說這是大罷免前哨戰，但選舉結果卻被民意碾壓，反映出基層民意反對惡意罷免。

國民黨也表示，政務委員陳時中甚至在輔選時大喊「2月1日起拚大罷免」。政務官領人民納稅錢，操作罷免不但完全失格，更是暴露民進黨選不贏就要重選的惡劣心態。草屯鎮的鄉親，已經直接用選票否定民進黨惡意操作。

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國民黨指出，日前屏東的新埤鄉鄉長補選，同樣由國民黨所支持的無黨籍曾明輝勝出。從屏東到南投，基層的民意一再反映出對於民進黨執政的厭惡與唾棄。

國民黨再次呼籲賴總統，看清民意趨勢，要「和」不要「鬥」，讓民主政治回歸常軌，讓人民過好年。（編輯：林克倫）1140118